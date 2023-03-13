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影／高雄警車值勤慘遭大貨車撞上 車屁股撞爛1警頭暈送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，3輛警車開警示燈沿中正四路左轉自立二路，2警車通過路口，第3輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞及，車尾被撞爛，後座1員警頭暈送醫；自己人遭撞，警方執勤中斷，兩方駕駛均無酒駕，警方研判疑大貨車超速釀禍。

新興警分局警方指出，今天凌晨4時35分許，分局中山、中正和五福二派出所執行聯合深夜巡守勤務，當時3輛巡邏警車開啟警示燈，沿中正四路欲左轉北上自立二路，前方2輛警車依綠燈號誌左轉通過路口，第3輛五福二所的警車駛至路中央時，突遭疾駛而來的大貨車撞及。

警車車尾被大貨車掃過，180度迴轉，車尾被撞爛，右後側車身受損，造成後座35歲邱姓員警有輕微頭暈症狀，大貨車駕駛26歲蔡姓男子未受傷。

第3輛警車執勤遭撞，前方2輛警車趕緊停下處理車禍，並立即呼叫線上警網支援，邱警經送醫治療無大礙，已返家休養。

警方調閱路口監視器發現，前方2輛巡邏車均已左轉通過該路口，蔡男駕駛大貨車行經路口時未減速，且疑有超速情形，導致撞及第3輛巡邏車右後側，駕駛警車員警和蔡男，經警方實施酒測，均無酒駕行為，車禍肇責由警方進一步釐清。

高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，1輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞及，車尾被撞爛，後座1員警頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，1輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞及，車尾被撞爛，後座1員警頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，1輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞及，車尾被撞爛，後座1員警頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，1輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞及，車尾被撞爛，後座1員警頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，3輛警車開警示燈沿中正四路左轉自立二路，第3輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞上。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局今晨執行聯合深夜巡守勤務，3輛警車開警示燈沿中正四路左轉自立二路，第3輛警車在中央路口遭急駛的大貨車撞上。記者石秀華／翻攝

酒駕 巡守 車禍

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