登山男子滑落邊坡胸撞石 台中消防出動輪式救援擔架救援

台中市和平山區周休二日不平靜，共有4件山難，消防隊員忙上山救人，昨晚更出動輪式救援擔架，救出滑落邊坡男子，他胸部撞到石頭，痛到無法行走，山區樹林密布，空勤直升機不易吊掛救援，消防隊員改用輪式擔架救出。

台中市消防局表示，最近消防隊員在平地墓地雜草火警忙不完，山域也不平靜，前天和昨天在和平山區共救援4件山難，昨天成功救援一名在馬崙山受傷的民眾，出動輪式救援擔架。

昨天中午1點32分，消防局接獲一件山域事故，1行26人的登山隊伍走到馬崙山健行，下山時，其中1名62歲男子在2.3公里處不慎滑落邊坡，墜落時胸部撞到石頭，隨行朋友試著移動患者，但一動他的胸部就非常痛，無法移動。

台中市消防局第二大隊派小隊長楊肇鋒成立搜救小組帶隊救援，昨天傍晚找到傷者，評估疑似肩胛骨骨折，且背部疼痛無法行走

，傷者受傷的位置附近都是茂密叢林無法執行直升機吊掛，只好再通知增援人力，帶輪式救援擔架前往。

消防隊員將傷者用獨輪車，即輪式救援擔架慢慢的運送下山，昨晚返回登山口，由谷關消防分隊的救護車送往台中榮民醫院治療。