聽新聞
test
0:00 / 0:00
離奇！兩翁未拔車鑰匙錯騎他人同款車 機靈警化解烏龍
高雄市日前一張姓老翁慌張地走進派出所求助，聲稱他的機車鑰匙忘拔，停在超市外不見了，警前往張翁所指地點尋找，並調閱監視器查看發現，居然是另名騎乘同款機車的黃姓老翁，沒看清楚車牌就騎車離去，經釐清說明後，才化解這場離奇烏龍。
仁武分局九曲派出所3月9日下午1時許，接獲64歲張姓老翁報案，張表示，原本從長庚醫院看診後騎車返家，途中經過大樹區超市，欲買甜食補充體力，停妥機車後卻忘記將鑰匙拔走，走出超市發現機車竟無端消失。
警經調閱超市監視器發現，稍早另名58歲黃姓老翁正好騎乘同款機車至超市買東西，恰巧他的鑰匙也忘記拔走，走出超市時，未多加注意就錯騎上張翁機車離去。
警方循線登門拜訪黃翁後，經說明黃才發現自己竟騎錯他人機車，連忙道歉自責化解這場離奇烏龍。仁武分局呼籲，機車停妥後應妥善保管鑰匙，勿貪圖方便將鑰匙插在機車上，以免造成自身困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言