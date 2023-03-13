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離奇！兩翁未拔車鑰匙錯騎他人同款車 機靈警化解烏龍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市日前一張姓老翁慌張地走進派出所求助，聲稱他的機車鑰匙忘拔，停在超市外不見了，警前往張翁所指地點尋找，並調閱監視器查看發現，居然是另名騎乘同款機車的黃姓老翁，沒看清楚車牌就騎車離去，經釐清說明後，才化解這場離奇烏龍。

仁武分局九曲派出所3月9日下午1時許，接獲64歲張姓老翁報案，張表示，原本從長庚醫院看診後騎車返家，途中經過大樹區超市，欲買甜食補充體力，停妥機車後卻忘記將鑰匙拔走，走出超市發現機車竟無端消失。

警經調閱超市監視器發現，稍早另名58歲黃姓老翁正好騎乘同款機車至超市買東西，恰巧他的鑰匙也忘記拔走，走出超市時，未多加注意就錯騎上張翁機車離去。

警方循線登門拜訪黃翁後，經說明黃才發現自己竟騎錯他人機車，連忙道歉自責化解這場離奇烏龍。仁武分局呼籲，機車停妥後應妥善保管鑰匙，勿貪圖方便將鑰匙插在機車上，以免造成自身困擾。

張姓、黃姓男子因機車鑰匙未拔，發生烏龍錯騎事件。記者古和純／翻攝
張姓、黃姓男子因機車鑰匙未拔，發生烏龍錯騎事件。記者古和純／翻攝

鑰匙 監視器

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