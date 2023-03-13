離奇！兩翁未拔車鑰匙錯騎他人同款車 機靈警化解烏龍

高雄市日前一張姓老翁慌張地走進派出所求助，聲稱他的機車鑰匙忘拔，停在超市外不見了，警前往張翁所指地點尋找，並調閱監視器查看發現，居然是另名騎乘同款機車的黃姓老翁，沒看清楚車牌就騎車離去，經釐清說明後，才化解這場離奇烏龍。

仁武分局九曲派出所3月9日下午1時許，接獲64歲張姓老翁報案，張表示，原本從長庚醫院看診後騎車返家，途中經過大樹區超市，欲買甜食補充體力，停妥機車後卻忘記將鑰匙拔走，走出超市發現機車竟無端消失。

警經調閱超市監視器發現，稍早另名58歲黃姓老翁正好騎乘同款機車至超市買東西，恰巧他的鑰匙也忘記拔走，走出超市時，未多加注意就錯騎上張翁機車離去。