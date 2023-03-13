黑幫高調辦春酒！新北警大掃黑 逮29通緝犯還有1把槍
竹聯幫明仁會日前豪砸600多萬元，在北市大直萬豪酒店高調辦春酒，請來170名旗袍辣妹擔任迎賓隊伍、桌邊服務，更邀請多位藝人到場表演，引來輿論關注。警政署認為其高調行徑有社會負面觀感，要求大規模掃黑，新北市警方3月8日至12日展開一系列「幫派專案臨檢」行動，並呼籲轄內大型飲宴餐廳業者共同承擔社會責任，配合警方執法。
新北市警方指出，為期5天的掃黑勤務，由警察局規劃轄區分局針對幫派組織經常聚集出入處所及可能圍事行業執行臨檢勤務，共動員警力1283人次，針對幫派經常聚集出入治安處所482處威力掃蕩，並就聯外道路及主要幹道規劃路檢點計108處執行。
新北市警方說，這段期間共查獲毒品案12件18人（各級毒品約1700公克）、詐欺5件7人、洗錢防制法3件3人、組織犯罪2件2人、槍砲1件1人（查扣槍枝1把）、妨害自由1件1人、竊盜1件1人、傷害5件5人、殺人未遂1件1人、賭博1件4人、各類通緝犯29人、公共危險2件2人。
新北市警方強調，警察維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，若有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送，貫徹「幫派零容忍」堅定立場。
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