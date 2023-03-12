29歲女租屋獨居 入睡前門鎖遭陌生男轉開...驚嚇報警

謝姓男子日前潛入公寓房間時失風，發覺屋內有人後拔腿落跑，屋中林姓女子察覺異狀，事後報警處理，台北市警方介入後通知謝男到案，其否認涉案，辯稱案發當時是要到大樓1樓的商店購物，並無進入民宅，但相關監視器畫面證實謝男潛入屋中，警詢後依妨害自由罪嫌將謝男送辦，檢方近日依法起訴。

警方調查，29歲林姓女子平時以擔任電話客服為業，獨自在台北市中正區一處公寓內租房，案發當晚8時許，林女關燈上床準備就寢，卻聽見有人轉動門鎖、打開房門，正準備上前緊閉房門，對方旋即逃跑無蹤。

林女事後在友人陪同下，赴鄰近的台北市中正二分局南海路派出所報案，警方介入後調閱相關監視器畫面，發現平時以擔任廚師為業的42歲謝姓男子涉有重嫌，循線通知謝男到案。

謝男辯稱，案發當時是要到公寓大樓1樓的商店內消費，否認進入公寓大樓其他樓層，也不交代從何獲得公寓大門磁扣，但監視器畫面顯示謝男利用磁扣開門，潛入公寓樓梯間，還進到公寓3樓打開林女房間。