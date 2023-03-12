老翁OHCA無呼吸無意識 打火弟兄及時神救援

台南市白河消防分隊今下午受理民眾緊急報案，1名70歲長輩突呼吸困難呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經緊急以AED（自動體外心臟去顫器）並插上進階呼吸道進行人工呼吸及後續給藥緊急送醫，長輩奇蹟恢復呼吸心跳，由醫院持續急救中

台南市消防局第一救災救護大隊說，今下午4點23分，突有1男子開轎車至白河分隊值班台前求救，男子稱車內長輩呼吸困難，當時值班消防小隊長周哲丞見狀派遣分隊救護人員緊急初步評估。

經量測完頸動脈後發現，患者已OHCA（到院前心肺功能停止）無呼吸無意識，周哲丞立即廣播分隊全部人員至分隊廣場前協助急救。

救護人員先將患者由副駕駛座移至分隊擔架床上，由備勤人員王健霽進行CPR（心肺復甦術），救護人員沈哲弘協助進行貼上AED（自動體外心臟去顫器）並插上進階呼吸道進行人工呼吸。

另名救護人員鄭宇晃協助準備IV注射，因患者年邁已高，且呈現OHCA狀態，血管低沉，經2次注射成功打上IV，每5分鐘給予腎上腺素。4人合力將患者送上車並持續使用自動心肺復甦機搶救。