自由車環台賽到南投 13、15日限時交管淨空車道

2023年國際自由車環台公路大賽3月12日到16日舉行賽程，今年有來自全球31個國家組隊參賽，賽程在15日抵達南投縣，將行經8鄉鎮市，為確保南投站賽事順暢及選手安全，南投警方明天（13日）預演交管，15日為正式競賽管制。

南投縣警察局指出，「自由車環台公路大賽－南投站」將繞經南投市、名間、集集、水里、魚池、埔里、國姓、草屯等8鄉鎮市，為落實執行賽道沿線交通疏導管制事宜，日前已公告，將於13日預演交通管制，15日賽事當日天正式交管。

而明天的交通管制預演，除了未限制路邊停車格禁止停車、砂石車停駛之外，其餘均比照賽事當天，依自由車環台賽推估時間，依路段狀況淨空車道，由警方指揮疏導，避開競賽交通管制區，預計從上午9時起至下午2時止。

警方表示，15日限時交管範圍，上午7時至10時南投縣政府周邊路段完全淨空管制，「中興路（三和二路至復興路）往復興路方向」、「三和一路（中興路至大同南街）、復興路（中興路至三和二路）、三和二路（復興路至中興路）雙向」。

而南投市、名間、集集、水里、魚池、埔里、國姓、草屯等管制區域，均依當天賽事行經路段預估時間進行交管（詳見縣警局提供圖片），屆時無分隔道路段採雙向全車道淨空管制，管制中將以警戒繩、改道牌管制車輛停於路外不可行駛。

此外，綜合大樓前停車場、「三和一路（中興路至大同南街）兩邊汽車與機車停車格、「中興路縣府側（縣政府出口至復興路延伸200公尺）汽車停車格」於14日晚上6時至隔日（15日）上午10時均禁止停車。

警方也提到，賽事活動期間，縣境內各省、縣道（除濁水溪產業運輸道路外）等公路全面禁止砂石車行駛，並呼籲用路人配合提前改道行駛，避開競賽管制區域，以免增加管制區域周邊車流延滯，或耽誤行車時間，並務必遵守員警指揮疏導。