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高雄26歲男載妹變開「碰碰車」 鬧區直行連撞3車釀3傷
高雄26歲李姓男子今下午4時43分許，開車載著黃姓女友人行經三多三路、永定街口，疑似迴轉不慎，先撞上對向簡姓男子駕駛的轎車，接著車子又失控，撞上張簡姓、蘇姓男子的轎車，一起車禍造成4車受損，李男、黃女、蘇男受傷送醫，幸無大礙，4名駕駛都無酒駕，事故原因由警方釐清中。
警方調查，李男當時沿三多三路西向東行駛，接近永定街口時突然跨越雙黃線，先與與對向駛來的簡男轎車對撞，再撞上張簡姓男子的轎車。
事故發生後李男車輛未停，仍繼續向前方行駛，當時蘇男正好經過事故路段，煞車後仍遭李男撞上，兩輛車車頭受損。
警方及救護人員獲報後到場，李男與同車的黃女以及正面迎擊的蘇男均受傷送醫，所幸傷勢不重，4名駕駛酒測值均為零，警方初判李男駕駛車輛不依規定駛入來車道，依道路交通管理處罰條例，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。
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