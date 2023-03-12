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土城警與立委議員合作 法會團拜時宣導識詐、反詐騙

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市土城警方今天跟立委吳琪銘、議員林金結、民政局專門委員陳國欽、土城區公所區長周晉平等人，一同參加日新里全民聯合消災祈福法會團拜，土城警方見現場參與民眾多，藉機跟里民宣導常見的反詐騙手法，期許民眾提升識詐能力。

土城警方表示，為了讓民眾有足以對抗詐騙集團的識詐能力，成立「土城識詐宣導團」，透過轄內寺廟法會、全民聯合消災祈福法會團拜及里民治安座談會等活動宣導反詐騙，兩天內宣導人數逾千人，里民大讚受益良多。

土城警方說，10日參與轄內著名宗教盛地「承天禪寺」舉辦的觀世音菩薩聖誕法會，由偵查隊長薛光明宣導5種常見詐欺手法的識詐技巧，希望結合民間宗教的力量，將識詐宣導廣為宣傳。

土城警分局長謝龍富，今天率副分局長符基強、偵查隊長薛光明、土城派出所長劉宗鑫，與立委吳琪銘、議員林金結、民政局專門委員陳國欽、土城區公所區長周晉平，參加日新里全民聯合消災祈福法會團拜，透過此機會宣導識詐的技巧，並於會後在里活動中心深入解析詐騙手法及相關案例。

土城分局長謝龍富表示，土城識詐宣導團積極擴大識詐宣導成效，持續利用實體及網路等方式宣導，並依分群分眾，針對不同族群加強教育識詐能力，另外也邀請民眾加入臉書社團「土城分局警聲雲」，以利接收最新防詐資訊。

新北市土城警方10日參與轄內著名宗教盛地「承天禪寺」舉辦的觀世音菩薩聖誕法會，向民眾分享反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市土城警方10日參與轄內著名宗教盛地「承天禪寺」舉辦的觀世音菩薩聖誕法會，向民眾分享反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市土城警方今天藉由日新里全民聯合消災祈福法會團拜，藉機向民眾分享反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市土城警方今天藉由日新里全民聯合消災祈福法會團拜，藉機向民眾分享反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市土城警方今天藉由日新里全民聯合消災祈福法會團拜，藉機向民眾分享反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市土城警方今天藉由日新里全民聯合消災祈福法會團拜，藉機向民眾分享反詐騙。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 警察

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