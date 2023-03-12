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桌遊店廁所見「浴巾藏手機」 高雄女大生遭偷拍怒揪色狼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名羅姓女大生昨晚在左營區一家桌遊店玩桌遊，上廁所時，發現水桶下方藍色浴巾上有手機，手機鏡頭對準馬桶處，還連接行動電源，羅直覺遭有心人士偷拍報警揪色狼，警方查出是店員張姓男子所為，張坦承因好奇偷拍，因女大生堅持提告，被依妨害秘密罪嫌送辦。

左營警分局新莊派出所昨晚7時許，接獲21歲羅姓女子報案，羅女指，在裕誠路一間桌遊店上廁所時，疑發現有鏡頭偷拍，警方隨即派員到場。

警方進入桌遊店，根據羅女指述，發現偷拍的手機放在廁所水桶下方的藍色浴巾上，手機還連接行動電源，警方懷疑店內員工所為，清查發現是18歲張姓男店員的手機，張坦承因為好奇，才將手機放在廁所偷拍顧客上廁所。

警方調查，張男當天下午1時即將手機放在桌遊店廁所內，拍攝女顧客如廁畫面，到了晚上手機沒電，還插上行動電源充電，由於羅女堅持提告，警詢後，依妨害秘密罪嫌將張移送偵辦。

被害人羅女事後將過程PO網，指該家桌遊店廁所藏手機偷拍顧客，甚至還額外接行充，已做完提告筆錄。

該家桌遊店今天下午在官網貼出聲明，指出針對昨天發生店員個人不當行為，造成大眾觀感不佳，店家向支持的朋友致歉，對此感到萬分自責及深表遺憾，相當抱歉。即日起，內部整頓，巨蛋店暫停營業。

警方呼籲民眾若進出公共場所，宜先觀察四周環境有無可疑人士出沒及不當擺設，若發現有遭人偷拍情事，應立即報案，以利警方加強查處，並注意自身安全。

高雄女大生在左營區一間桌遊店如廁，發現廁所水桶下方的藍浴巾，藏了一支手機偷拍顧客，還連接行動電源，怒揪色狼，警方查出是男店員所為。記者石秀華／翻攝
高雄女大生在左營區一間桌遊店如廁，發現廁所水桶下方的藍浴巾，藏了一支手機偷拍顧客，還連接行動電源，怒揪色狼，警方查出是男店員所為。記者石秀華／翻攝
高雄女大生在左營區一間桌遊店如廁，發現廁所水桶下方的藍浴巾，藏了一支手機偷拍顧客，還連接行動電源，怒揪色狼，警方查出是男店員所為，被害人事後在網路發文，提醒民眾。記者石秀華／翻攝
高雄女大生在左營區一間桌遊店如廁，發現廁所水桶下方的藍浴巾，藏了一支手機偷拍顧客，還連接行動電源，怒揪色狼，警方查出是男店員所為，被害人事後在網路發文，提醒民眾。記者石秀華／翻攝
高雄女大生在左營區一間桌遊店如廁，發現廁所水桶下方的藍浴巾，藏了一支手機偷拍顧客，還連接行動電源，怒揪色狼，警方查出是男店員所為。記者石秀華／翻攝
高雄女大生在左營區一間桌遊店如廁，發現廁所水桶下方的藍浴巾，藏了一支手機偷拍顧客，還連接行動電源，怒揪色狼，警方查出是男店員所為。記者石秀華／翻攝

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