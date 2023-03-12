2盒172元雞蛋置車籃失竊 失主捶心肝：我跑了5個地方才買到

新北市汐止區葉姓女子今天早上要買雞蛋，連續跑了4個地方都「槓龜」，直到第5個地方，才幸運地買到兩盒雞蛋，而且還是「超商內的最後兩盒」，葉女將雞蛋放入腳踏車籃子裡，事後想起還有東西沒買，又跑回超商，沒想到出來後「籃子內的雞蛋不翼而飛」。警方獲報，循線找到犯嫌，警詢後依法送辦。

警方今天早上9點50分獲報，葉女（38歲）稱停放在福德一路某超商外的腳踏車，置物籃內的兩盒雞蛋遭人偷走，員警著手調閱監視器畫面，超商外雖然沒有監視器，所幸附近社區仍有畫面，清楚拍到郭姓男子（61歲）手持兩盒雞蛋經過事發地，涉嫌偷竊，通知他到案說明。

郭男警詢時坦承犯行，交付偷竊來的兩盒雞蛋，經員警觀察「毫髮無損」，協助返還給失主葉女。警察發現郭男疑似精神不穩，無法明確交代為什麼要偷雞蛋，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。據悉，郭男沒有竊盜前科。

葉女事發後在臉書社團「汐止集團」發文陳述雞蛋遭竊過程，「我的天啊，這是台灣，真不敢相信，剛剛和小孩跑了全聯、家樂福、市場、美聯社都沒買到雞蛋，又去超商碰運氣，幸運地買到了，放到腳踏車籃子裡，想到漏買一樣東西，進去買出來雞蛋丟了」，並附上一張金額172元的電子發票照片。