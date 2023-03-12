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2盒172元雞蛋置車籃失竊 失主捶心肝：我跑了5個地方才買到

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區葉姓女子今天早上要買雞蛋，連續跑了4個地方都「槓龜」，直到第5個地方，才幸運地買到兩盒雞蛋，而且還是「超商內的最後兩盒」，葉女將雞蛋放入腳踏車籃子裡，事後想起還有東西沒買，又跑回超商，沒想到出來後「籃子內的雞蛋不翼而飛」。警方獲報，循線找到犯嫌，警詢後依法送辦。

警方今天早上9點50分獲報，葉女（38歲）稱停放在福德一路某超商外的腳踏車，置物籃內的兩盒雞蛋遭人偷走，員警著手調閱監視器畫面，超商外雖然沒有監視器，所幸附近社區仍有畫面，清楚拍到郭姓男子（61歲）手持兩盒雞蛋經過事發地，涉嫌偷竊，通知他到案說明。

郭男警詢時坦承犯行，交付偷竊來的兩盒雞蛋，經員警觀察「毫髮無損」，協助返還給失主葉女。警察發現郭男疑似精神不穩，無法明確交代為什麼要偷雞蛋，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。據悉，郭男沒有竊盜前科。

葉女事發後在臉書社團「汐止集團」發文陳述雞蛋遭竊過程，「我的天啊，這是台灣，真不敢相信，剛剛和小孩跑了全聯、家樂福、市場、美聯社都沒買到雞蛋，又去超商碰運氣，幸運地買到了，放到腳踏車籃子裡，想到漏買一樣東西，進去買出來雞蛋丟了」，並附上一張金額172元的電子發票照片。

警方指出，葉女當下報警，她起初認為金額不高、又還有急事，不願意花時間至派出所製作筆錄、麻煩警察，不過由於竊盜罪屬非告訴乃論，警方獲悉會主動偵辦，經溝通後，報案人於下午1點多完成報案，員警也順利在下午1點多將犯嫌帶回派出所釐清案情。警方提醒民眾，值錢財物、私人物品務必要隨身攜帶，才能避免遭竊。

犯嫌交付偷來的兩盒雞蛋，經警方觀察沒異狀，協助返還給失主葉姓女子。記者翁至成／翻攝
犯嫌交付偷來的兩盒雞蛋，經警方觀察沒異狀，協助返還給失主葉姓女子。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，被害者騎腳踏車前往超商買雞蛋。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，被害者騎腳踏車前往超商買雞蛋。記者翁至成／翻攝
葉姓女子在臉書社團「汐止集團」發文陳述雞蛋遭竊過程，直言「我的天啊」。圖／擷取自臉書社團當事人
葉姓女子在臉書社團「汐止集團」發文陳述雞蛋遭竊過程，直言「我的天啊」。圖／擷取自臉書社團當事人
汐止警方循線通知「偷蛋賊」郭姓男子到案，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝
汐止警方循線通知「偷蛋賊」郭姓男子到案，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

雞蛋 超商 腳踏車 竊盜

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