同一人養的！3家犬攻擊咬傷婦人 網怒非初犯、曾咬傷柴柴

高雄梁姓婦人前天走在高雄鳳山區五甲一路口，遭3隻犬狂吠，咬傷她左腳，狗主人制止，凶犬仍張嘴想攻擊，嚇得她不斷尖叫；有網友昨在臉書社團貼出影片，怒指狗主人未繫繩放任狗行為非初犯，上次家中柴犬也被攻擊咬傷，事後狗主人連3000醫藥費都不願賠。

臉書社團「高雄大小事」有網友貼出一則影片，指瘋狗亂咬小姐，影片中指見女子徒步經過鳳山區中山路和五甲一路口，突然從路邊衝出2隻一黑一黃的小狗，不停狂吠。

當時女子嚇得不敢走，還不停尖叫，其中一隻狗咬傷她左腳，緊接著又衝出另一隻小狗，狗主人當時衝上前出言制止愛犬，並關切女子受傷狀況，其中一隻小狗仍張嘴作勢要咬女子，讓路過者看得心驚膽顫。

轄區鳳山警分局獲報到場，查出受傷的是49歲梁姓女子，救護員將她送醫治療；狗主人54歲張姓男子告知警方，因小狗掙脫家中狗繩衝出家門，不小心咬傷路人。

雖張男對受傷的梁婦表明願意支付醫療費用及衣服損失，但梁婦不甘平白被狗咬，且受到過度驚嚇，堅持對張提出過失傷害告訴。

事發後，臉書社團「高雄大小事」昨深夜又有一名女網友貼出另一則影片，女網友發文一開頭即提醒，「同一個人，大家路過千萬要小心，他們家狗狗有攻擊性，去年我家的狗也是被他們家的咬，這次狗狗卻攻擊路人！看來飼主還是不願意幫他們家的愛犬戴上嘴套」。

女網友說，當時3隻小狗根本沒繫繩，攻擊她家的柴柴，1隻咬柴犬頸部，1隻往腿部咬，當時狗主人有留下聯繫方式，但柴犬就醫完後，狗主人卻不認帳，還指她家的小狗也咬傷他，最後連3000元醫藥費也不願賠，還好柴犬命大，沒被咬死，女網友強調，「本都是生命，但做人不講理，可惡至極」。

影片貼出後，有網友也指，鄰居的狗也被他們家的狗咬得很慘，有網友則認為，「這個主人根本沒有辦法管教他的狗，這樣造成人狗都受傷，非常不好」。

警方提醒，若攜帶寵物外出務必確認裝戴器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成他人受傷，恐違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，可處3日以下、拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方指出，若造成他人受傷，飼主也涉及刑法第284條過失傷害罪，並負擔民事損害賠償責任，養寵物的飼主宜慎加防範。