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影／開車抽菸被三峽警攔下 不僅酒駕車內還有獵槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名45歲溫姓男子因開車抽菸被警攔下，員警發現他身上散發酒味，讓他休息15分鐘、漱口再測，還是超標，他竟趁隙逃跑，被逮回時淚流滿面求饒，沒想到警方後來又在他車內搜出土造獵槍和鋼珠彈。

溫男11日晚間7時許在鶯歌區三鶯路31巷口，被三峽警分局二橋派出所警員石睿傑、林清祺遇到，發現他邊開車邊抽菸而攔下，結果竟滿臉通紅、渾身酒味，即時休息之後再測仍然高達每公升0.65毫克。

稍後溫男竟往巷內狂奔企圖逃跑，員警追逐之後撲倒制伏，他才淚流滿面求饒，接著轎車行李廂又被搜出1把土造獵槍、底火38個、鋼珠彈45顆。溫男雖有原住民身分，但槍枝未經合法申請許可，警詢後被依公共危險罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

溫姓男子開車被攔下，酒測值超標，趁隙逃跑被撲倒制伏，車內又被查獲土造獵槍。記者林昭彰／翻攝
溫姓男子開車被攔下，酒測值超標，趁隙逃跑被撲倒制伏，車內又被查獲土造獵槍。記者林昭彰／翻攝
溫姓男子開車被攔下，酒測值超標，趁隙逃跑被撲倒制伏，車內又被查獲土造獵槍。記者林昭彰／翻攝
溫姓男子開車被攔下，酒測值超標，趁隙逃跑被撲倒制伏，車內又被查獲土造獵槍。記者林昭彰／翻攝
溫姓男子開車被攔下，酒測值超標，趁隙逃跑被撲倒制伏，車內又被查獲土造獵槍。記者林昭彰／翻攝
溫姓男子開車被攔下，酒測值超標，趁隙逃跑被撲倒制伏，車內又被查獲土造獵槍。記者林昭彰／翻攝

抽菸 超標

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