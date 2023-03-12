捷運站自行車失竊率85% 北市捷警3步驟防竊

北市捷運警察隊統計去年至今年2月底，受理捷運站周邊自行車失竊案共14件，其中有12件是因為未上鎖遭竊。捷警隊今表示，騎自行車轉乘捷運，務必將自行車上鎖在車架上或地上固定物，同時停放在有監視器鏡頭處，如愛車失竊應立即報警，以利協助找回愛車。

北市捷警隊表示，今年1月5日，有車主在白天將其電動自行車停放於捷運大安森林公園站自行車停放區，傍晚前往牽車時發現車輛不見，經員警陪同調閱監視器影像後，發現其已上鎖自行車遭人破壞鎖頭，逕自騎乘離去，過程全被監視器錄下。掌握犯嫌身分後，全案將相關資料移送轄管大安分局依竊盜罪嫌偵辦。

捷警隊統計，去年1月至今年2月捷運站周邊停車區受理自行車失竊案件14件，其中因未上鎖而遭竊12件，占比高達85.7%，發生站體以明德站、大安森林公園站及南港展覽館占最多，發生時段以上午10時至下午2時、下午2時至晚上10時最多。

捷警隊說，台北捷運作為雙北重要交通運輸工具，平均每日旅運量高達170萬人次以上，大量通勤旅客騎乘機車、自行車至捷運站周邊停車區停放轉乘捷運時，如因一時方便或趕時間而疏未將車輛上鎖，造成愛車失竊風險增加。

捷警隊呼籲，搭乘捷運騎乘自行車轉乘的旅客，切記「防竊3撇步」，務必將自行車上鎖，並使用硬式材質（鋼材質）或是警報鎖，將自行車鎖在車架或地上固定物，同時停放在監視器鏡頭照得到的地方，勿停放在監視器死角處。