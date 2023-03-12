高雄消防車翻轉六都最老困境 新車單艙雙排後座必備「保命帶」

高雄市消防車輛車齡2019年曾是全國最高，為翻轉困境，消防署訂「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」，2020至2021年共補助各地方政府12億多元汰換車輛，消防署統計，高雄逾15年消防車在111年底降到5%左右，和桃園並列六都最低。屏東縣消防車輛逾15年比率25%、台東縣26%，高於全國平均值19.8%。

高雄市消防局統計，高雄市200多輛消防車，在2019年逾15年以上的車數共52輛，逾齡比率為20.39%，市府2019年至去年，共計編列預算3億4366萬8000元，逐年購置29輛消防車及2輛救災車，加上行政院補助消防車輛汰換，購置15輛消防車，以及去年民間捐贈消防車，報廢46輛消防車，全市246輛消防車只剩13輛逾15年，消防車逾齡比已大幅降至5.28%。

高雄市消防局長王志平表示，2011年高雄縣市合併，高雄市消防車逾齡比超過25％，等於每4輛就有1輛逾齡，200多輛就有幾十輛車逾齡，逾齡比相當高，近2年持續汰換消防車，去年汰換17輛最多，再加上民間捐贈的消防車13輛，去年底高雄市消防車逾齡比大幅下降。

每年都可能有消防車逾齡，王志平直言，逾齡比降到零幾乎不可能，消防署規定各縣市消防車逾齡比要能維持在10%以下，高雄市近年積極汰換消防車，市府今年編列1億4000多萬預算，預計再購置13輛消防車及3輛救災車，車輛老舊率可望降到全國最低。

台東縣消防局表示，消防車輛汰舊換新過程，預算經費無著是最主要因素，消防車輛動輒千萬起跳，對地方財政負擔不輕，局長管建興說，台東縣以每年汰舊2輛消防車為目標，除爭取中央補助，縣府也有挹注經費，盼中央能考量偏鄉經費較吃緊，酌予放寬補助，才能加快台東汰換速度。

管建興強調，消防車齡達15年即達報廢標準，除車齡，車況、行駛總里程數等也是車輛能否持續使用的考量因素，台東縣因轄區特性，消防車輛出勤次數不如西部縣市頻繁，相對能延長車輛使用時間，若車輛有故障情形，絕不會派遣該車出勤，會以分隊其他車輛執行任務及調用其他分隊備用車輛支援，並派遣鄰近單位支援補位。

2020年2月13日，高雄市鳳祥消防分隊消防車出勤途中，遭聯結車撞翻，消防隊員甩出車外，造成1死4傷，舊型消防車僅駕艙前座有安全帶才受重視，後來高市消防局添購新車，都以提高出勤安全考量，採購「單艙雙排」的消防車，配備周全，後座必備安全帶，確保消防隊員安全。

高雄一名基層消防隊員說，早期舊型消防車，消防員只能坐在水箱上，後來除了駕駛座後方增加容納消防員空間，卻缺少安全帶，後來添配安全帶，可是空間小，要繫安全帶也麻煩，常不繫安全帶，只能祈禱出勤不會發生車禍，不過，新購的「單艙雙排」消防車，車頭駕艙空間較大些，後座也備安全帶，在鳳祥分隊遭聯結車撞上，弟兄殉命，凸顯後座安全帶是出勤的「保命帶」，是新車必備。

基層消防隊員和幹部對逾齡消防車都提出水箱車的泵埔問題。他們說，泵埔是消防車的重要元件，原本大車每分鐘可出水4000公升、小車也有1000至1800公升，可是，老舊車輛的泵埔在長期加壓或者遇大火需長時間運轉，可能突然間停擺或降壓，滅火時壓力上不去，影響救災。

2月2日高雄小港區紫竹寺附近發生廢棄木材火警，廢木料堆了6至9公尺，面積有2000多平方公尺，悶燒多日造成空汙，舊型消防車持續出水滅火，水箱泵埔承受不了長時間運轉降壓，出水壓力不足，後來工務局調挖土機聯合救災，消防車接力滅火，直到2月7日才完全滅火。