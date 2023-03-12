6旬退休翁爬中和外挖子山 失足「墜6米深」送醫身亡

66歲洪姓男子今天早上跟好友，一起去新北中和外挖子山爬山，孰料才剛從登山口開始爬，洪男不慎失足跌落邊坡，從6公尺高直接墜地，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫仍不治身亡。

警、消今天早上9點18分獲報，65歲陳姓男子報案稱，登山好友洪男在外挖子山登山口跌倒，從登山步道往右掉落至景新街人行步道上，沒了生命跡象，狀況嚴重。

陳男先協助CPR，待救護員趕抵後換手，救護員緊急將洪男送新店慈濟醫院搶救，由於傷者頭部遭重創，不幸仍於今天早上10點11分宣告不治。

警方事後聯絡死者家屬，並依規定報請檢察官相驗原因。