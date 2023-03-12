6旬退休翁爬中和外挖子山 失足「墜6米深」送醫身亡
66歲洪姓男子今天早上跟好友，一起去新北中和外挖子山爬山，孰料才剛從登山口開始爬，洪男不慎失足跌落邊坡，從6公尺高直接墜地，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫仍不治身亡。
警、消今天早上9點18分獲報，65歲陳姓男子報案稱，登山好友洪男在外挖子山登山口跌倒，從登山步道往右掉落至景新街人行步道上，沒了生命跡象，狀況嚴重。
陳男先協助CPR，待救護員趕抵後換手，救護員緊急將洪男送新店慈濟醫院搶救，由於傷者頭部遭重創，不幸仍於今天早上10點11分宣告不治。
警方事後聯絡死者家屬，並依規定報請檢察官相驗原因。
據了解，死者家住台北市，之前就有跟朋友一同登山的經驗，退休後更熱衷爬山，在場登山友人均不解怎麼會發生憾事，十分難過。
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