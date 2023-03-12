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高雄孕婦臨盆陷車陣 警比新手爸還急4分鐘開道順產
高雄28歲林姓女子懷孕羊水破了臨盆，新手爸黃姓男子情急下未叫救護車，自行駕車載愛妻前往婦產科，未料，因逢下班尖峰車流，塞在車陣中，見妻子因陣痛冒冷汗，車停路邊到派出所求救，警方以巡邏車沿路鳴笛開道，10分鐘路程僅花4分鐘抵達，讓林順利生產。
三民警二分局覺民派出所警員蕭文勛，10日傍晚擔服備勤勤務時，31歲黃姓男子衝進派出所求助，指林姓妻子羊水破了即將臨盆，因當下太過緊張，未叫救護車自行載妻子到博愛路婦產科，因剛好下班時間，車流多陷在車陣中，妻子臉色蒼白、冒冷汗，請求警方協助。
員警獲悉後，隨即駕駛巡邏車，沿路鳴警笛開道，讓黃男駕車跟在後方，4公里路程原本因尖峰車流得花10分鐘，但警方僅花4分鐘，就讓黃男順利將妻子送到婦產科，順利產子，讓黃感激向警方鞠躬道謝。
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