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影／新竹輸水管爆裂 水噴好數公尺高 馬路陷坑大崩塌急拉封鎖線
新竹縣寶山鄉雙胞胎井附近，北埔、竹東往新竹科學園區的方向，今天中午2公尺管徑的輸水管突然爆裂，水柱噴好幾公尺高，大量的水沖刷道路，造成道路大崩塌，預估塌裂近20、30米，現場正緊急拉封鎖線，避免經過的車輛未注意而掉入，寶山鄉公所也通知自來水公司，協助派工預計開挖搶修。
寶山鄉長邱振瑋接到通知後，緊急趕往現場，他指出，這條道路是北埔、竹東往新竹科學園區的方向，可能是管線老舊等問題，才造成管線突然爆裂，這條管線是送到寶二水庫送到寶山淨水廠的水，造成道路旁的坡坎錯開，往後傾斜，以及其中一條線道的道路崩塌。
他已先請當地的派出所協助交管，提醒經過的車輛注意。另外，也已通知自來水公司、寶二水庫管理局、消防隊等到場維護。
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