買金紙幫看車 她驚見遭開罰單 台南網友提醒這裡勿違停

台南網友PO文爆料，有女子昨天和家人到中西區忠義路寺廟拜拜，遇到賣金紙的婆婆表示有停車位幫她看車，她捧場買了200元的金紙到廟裡拜拜後，她回到車前時發現被開「舉發單」，對方做出抽單動作想要隱瞞，趕緊通知家人移車，PO文呼籲民眾還是要乖乖找停車場停車。

網友在臉書社團「爆料公社」發文，她提到日前和家人到台南的1間天公廟拜拜，但卻在廟宇附近找不到停車格，原本打算要開遠一點停車，突然有1攤賣金紙的婆婆向她表示「我這裡有停車位，我幫妳看車」，後來她也向婆婆捧場買了200元的金紙，將車違停騎樓下。

女子和家人進廟裡拜拜，約15分鐘過後，她覺得有些不安，回頭去看車子，不料，驚見婆婆把放在前擋玻璃的「違規舉發單」抽走，對方還想隱瞞說「這是廣告單」，她反問對方為什麼要抽單，並表示抽單會讓車主不知情，衍生更多問題，此時，對方才說「我也不知道會這樣」。

台南市警二分局說，民眾如在劃有紅線、黃線違規停車部分，將違反依道路交通管理處罰條例第56條，將處6百元以上1200元以下罰鍰。警方說，今年迄今針對忠義路段舉發109件違規停車，民眾勿心存僥倖或勿聽信他人看車，以避免違規遭罰。

員警如有發現違規停車且駕駛未在車上，將製發違規停車標示單，以避免員警重複舉發。在開立標示單後，經審核違規事實、影像無誤後，會正式製開「違反道路交通管理事件通知單，於法定期限違規日起2個月內）以掛號方式送達車主，以通知車主接受違規裁罰繳費。