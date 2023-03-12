台南男車內持槍自轟送醫不治 警追槍來源

台南市鹽水區昨晚發生槍擊案，經家屬報案協尋的陳姓男子被發現疑在駕駛休旅車持槍自戕，緊急送醫急救仍告不治。據知，陳有債務，是否與槍擊案有關與槍枝來源，警調查中。

新營警分局是昨下午接獲陳親友協尋報案，指從事中古車業務的30多歲李姓男子駕駛休旅車外出失聯，警方晚間查出駕駛的休旅車車子在鹽水汫水里出現，昨晚7點43分趕往車子出沒的華新麗華鹽水廠對面停車場，休旅車車窗半開，車子仍在發動中，男子疑已舉槍自戕倒在車內，消防隊員緊急送醫，惜昨晚10點多仍告不治。

警方隨後在休旅車內找到內有8顆子彈1把手槍，並調閱停車場的監視器影像調查釐清。

據查，陳有債務問題，也為此心情鬱悶，警方說，是否與此有關持續釐清中，槍枝來源將持續追查。