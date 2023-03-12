無名英雄！金項鍊搞丟1個月 桃園男絕望報警嘗人間溫情

桃園市桃園區林姓男子上月到後站地區就醫時，不慎搞丟妻子送的金項鍊，近一個月來苦尋不著，一度考慮再買一條，絕望下只好報警；正好大樹所長張邦寧過目不忘，馬上想起曾有善心人士撿回，經比對後物歸原主，讓林大讚台灣人情味。

桃園警分局指出，擔任職業駕駛的林姓男子2月不慎將妻子贈送的金項鍊弄丟，除項鍊本身重6錢、約值4萬多元十分貴重外，還有重大紀念意義，由於他當天在桃園火車站後站地區健檢，他急著沿當天去過的所有地點逐一尋找，就這樣找了近一個月仍毫無頭緒。

林男對警方說，當時確實有把項鍊拿下來放口袋，最有可能是那時掉了，不過這麼貴重的物品若遺失，極大可能是找不回來，為了不讓太太擔心難過，他一度考慮再買一條相仿的項鍊，希望她不會發現。

林男徹底放棄前，到轄管後站地區的桃園警分局大樹派出所報案，但項鍊上沒刻名字，幾乎不期待有轉圜餘地。

所長張邦寧得知後，回憶起自己二月確實有經手過遺失的金項鍊，是熱心民眾在桃鶯路上發現撿回，便請林男提供銀樓保證卡，再聯繫負責保管的偵查隊承辦人一一比對成色、花紋及重量等資料，結果全部相符。