影／見新北警追人 熱心路人伸長腳想絆倒他 還有騎士借機車
新北市有1名越南籍男子日前騎機車，違停在蘆洲區的三民高中前，警方盤查時，趁隙拔腿就跑，民眾見狀企圖絆倒他沒成功，馬上又有人騎機車過來借給員警去追，最後在附近巷內揪出躲在車庫裡的男子，竟是逾期居留145天的失聯移工。
蘆洲警分局集賢派出所所長蔣延紹、警員簡辰恩，2月27日下午5時許巡邏路過發現違停，盤查時，男子一直假裝在打電話，遲遲不肯出示居留證並趁隙逃跑，在車水馬龍的馬路中央跌倒翻跟斗，又起身繼續跑。
捷運站前人潮紛紛圍觀警察追捕，停等紅燈的機車騎士，甚至伸長腳想要絆倒逃跑男子但未成功，隨即又有另名騎士追上來把機車借給員警，一路追進復興路60巷裡，從某個車庫裡揪出躲在角落的男子。
經查，29歲韶姓男子原本在建築工地上班，去年10月被通報失聯，查獲時已逾期居留145天。後續交由移民署新北專勤隊處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言