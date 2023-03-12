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影／見新北警追人 熱心路人伸長腳想絆倒他 還有騎士借機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名越南籍男子日前騎機車，違停在蘆洲區的三民高中前，警方盤查時，趁隙拔腿就跑，民眾見狀企圖絆倒他沒成功，馬上又有人騎機車過來借給員警去追，最後在附近巷內揪出躲在車庫裡的男子，竟是逾期居留145天的失聯移工。

蘆洲警分局集賢派出所所長蔣延紹、警員簡辰恩，2月27日下午5時許巡邏路過發現違停，盤查時，男子一直假裝在打電話，遲遲不肯出示居留證並趁隙逃跑，在車水馬龍的馬路中央跌倒翻跟斗，又起身繼續跑。

捷運站前人潮紛紛圍觀警察追捕，停等紅燈的機車騎士，甚至伸長腳想要絆倒逃跑男子但未成功，隨即又有另名騎士追上來把機車借給員警，一路追進復興路60巷裡，從某個車庫裡揪出躲在角落的男子。

經查，29歲韶姓男子原本在建築工地上班，去年10月被通報失聯，查獲時已逾期居留145天。後續交由移民署新北專勤隊處理。

員警盤查違停機車，失聯移工趁隙拔腿就跑，最後還是被逮到，發現已逾期居留145天。記者林昭彰／翻攝
員警盤查違停機車，失聯移工趁隙拔腿就跑，最後還是被逮到，發現已逾期居留145天。記者林昭彰／翻攝
員警盤查違停機車，失聯移工趁隙拔腿就跑，最後還是被逮到，發現已逾期居留145天。記者林昭彰／翻攝
員警盤查違停機車，失聯移工趁隙拔腿就跑，最後還是被逮到，發現已逾期居留145天。記者林昭彰／翻攝

違停

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