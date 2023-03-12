貌美女網友甜喊「老公」 高雄阿伯揣10萬現金要買點數差點成肥羊

高雄市燕巢區江姓男子欲花2萬5千元購買大量遊戲點數，日前他帶著10多萬元現金在身上逕自前往超商，店員擔心他受騙協助報案；經警了解，江男疑被年輕貌美的女網友誘惑，對方常以「老公」親暱稱呼，經警多方耐心勸說，江男才驚覺受騙，打消購買念頭。

岡山分局燕巢分駐所警員於3月9日上午9時許，接獲燕巢某超商門市店員通報，有男子欲購買大量遊戲點數，疑似遭遇詐騙請求協助。

當警員到場後發現，該男子手持大把千元鈔票，站在櫃檯前欲購買點數，經警關心詢問，63歲的江男子才透露自己平時有在玩「釣魚」遊戲，要買2萬5000元點數。因江男隨身攜帶逾10萬元現金，警擔憂他受騙上當，將積蓄全花在購買點數上，乾脆引導他回派出所了解情況。

起初，江男堅稱自己純粹只是為了要玩遊戲充值購買點數，但經警接二連三地試探，並闡釋諸多現下常見歹徒的詐騙手法，江男才娓娓道出自己有使用交友軟體習慣，遊戲點數其實不是要買給自己，而是要買給長相甜美的女網友。