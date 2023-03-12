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7旬翁疑被灌迷湯匯50萬裝修房屋 高雄警勸阻羞愧不匯了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲鍾姓老翁日前到高雄小港區一家銀行辦匯款，因金額高達50萬，行員關心提問察覺有異報警，警網趕抵，鍾告知因老屋要翻新，匯款給裝潢公司，警方一查，鍾未實際接觸對方，僅用Line聯繫，疑中交友詐騙陷阱，經勸阻後，鍾才取消匯款。

小港警分局漢民派出所日前接獲轄區漢民路元大銀行報案，行員指稱一名男子疑似遭詐騙，請求警方協助，警員李暐翔、蘇敏菁獲報，立即趕抵銀行了解。

當時在銀行的72歲鍾姓老翁告知警方，因家中房屋老舊需要翻新裝潢，經友人介紹裝潢公司後，才匯款50萬給對方，但警方詢問後，得知鍾未實際接觸該公司人員，均以LINE通訊軟體和對方溝通聯繫，研判是詐騙伎倆。

由於鍾堅持不告知對方是何許人，警方懷疑他中了交友詐騙圈套，當下勸鍾「不要浪費錢，如果是真的，單純住家要裝潢，至少要找到人，否則也可在前鎮、小港區直接找人裝潢，這是詐騙，你辛苦存的錢，沒幾秒就轉給別人了」。

鍾聽了警方一番解說後，半信半疑，礙於年紀一大把還險受騙，才打消匯款念頭，感謝警方後離去。

高雄鍾姓7旬翁疑被灌迷湯，中了交友詐騙陷阱，到銀行匯款50萬聲稱要裝修房屋之用，警方勸阻下他覺得羞愧不匯了。記者石秀華／翻攝
高雄鍾姓7旬翁疑被灌迷湯，中了交友詐騙陷阱，到銀行匯款50萬聲稱要裝修房屋之用，警方勸阻下他覺得羞愧不匯了。記者石秀華／翻攝
高雄鍾姓7旬翁疑被灌迷湯，中了交友詐騙陷阱，到銀行匯款50萬聲稱要裝修房屋之用，小港警分局女警勸阻下不匯了。記者石秀華／翻攝
高雄鍾姓7旬翁疑被灌迷湯，中了交友詐騙陷阱，到銀行匯款50萬聲稱要裝修房屋之用，小港警分局女警勸阻下不匯了。記者石秀華／翻攝

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