台南老夫妻搭高鐵北上板橋「領貸款面交」板橋警攔詐230萬

台南市一對老夫妻，日前遭詐騙集團「假檢警」話術詐騙，用自己的證件、房地產辦理230萬元貸款，準備提領給詐團面交車手，該對老夫妻當天接獲指示，從台南搭高鐵北上，所幸在板橋車站遇到熱心員警，經解釋後順利攔阻230萬元現金，警方隨後聯絡老夫妻兒子北上，接父母返家。

板橋分局板橋派出所警員詹燿鴻9日下午4點多，在板橋火車站發現一對老夫妻神情緊張，上前詢問是否需要幫忙，陳姓老翁（72歲）和黃姓婦人（60歲）起初不肯透露緣由，表示「我只是北上來板橋領錢」，員警聽聞認定不單純，進一步關心。

經員警耐心詢問，黃婦最終透露，包包內有存摺簿、提款卡、印鑑等，說「剛剛接到電話，要我們趕快來台北領錢交錢」，員警認為他們遇到詐騙，協助將2人帶回派出所釐清案情。

警方調查，該對老夫妻上個月24日起，接獲自稱是刑事警察局陳警官的電話，稱「你涉及洗錢防制案件，要將你們名下金融機構內金額及不動產等凍結，否則要被判刑、入獄」，老夫妻連日接到好幾通電話，內心壓力沈重，便陷入詐團話術。

詐團獲悉老夫妻戶頭內沒有鉅額現金，但是有房地產，便假意稱「找到可以幫助你的方法」，6日要求黃婦帶著相關證件等至合作社，詐團再致電稱「已跟法院高層說好，只要230萬元就能將案件處理掉」，指示辦理貸款。

黃婦依指示辦理，待7日230萬元貸款下來後，詐團9日要黃婦跟丈夫一同從台南搭高鐵至新北板橋，準備提領現金面交，所幸這一切都被板橋警方先行發現有異，順利攔查，守住230萬元。