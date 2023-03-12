快訊

改善失眠最重要因素是光線 名醫教這樣做可戒除對安眠藥依賴

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

經典賽／陳仕朋先發抗古！中華隊打線連三場「貼上複製」

台南老夫妻搭高鐵北上板橋「領貸款面交」板橋警攔詐230萬

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

台南市一對老夫妻，日前遭詐騙集團「假檢警」話術詐騙，用自己的證件、房地產辦理230萬元貸款，準備提領給詐團面交車手，該對老夫妻當天接獲指示，從台南搭高鐵北上，所幸在板橋車站遇到熱心員警，經解釋後順利攔阻230萬元現金，警方隨後聯絡老夫妻兒子北上，接父母返家。

板橋分局板橋派出所警員詹燿鴻9日下午4點多，在板橋火車站發現一對老夫妻神情緊張，上前詢問是否需要幫忙，陳姓老翁（72歲）和黃姓婦人（60歲）起初不肯透露緣由，表示「我只是北上來板橋領錢」，員警聽聞認定不單純，進一步關心。

經員警耐心詢問，黃婦最終透露，包包內有存摺簿、提款卡、印鑑等，說「剛剛接到電話，要我們趕快來台北領錢交錢」，員警認為他們遇到詐騙，協助將2人帶回派出所釐清案情。

警方調查，該對老夫妻上個月24日起，接獲自稱是刑事警察局陳警官的電話，稱「你涉及洗錢防制案件，要將你們名下金融機構內金額及不動產等凍結，否則要被判刑、入獄」，老夫妻連日接到好幾通電話，內心壓力沈重，便陷入詐團話術。

詐團獲悉老夫妻戶頭內沒有鉅額現金，但是有房地產，便假意稱「找到可以幫助你的方法」，6日要求黃婦帶著相關證件等至合作社，詐團再致電稱「已跟法院高層說好，只要230萬元就能將案件處理掉」，指示辦理貸款。

黃婦依指示辦理，待7日230萬元貸款下來後，詐團9日要黃婦跟丈夫一同從台南搭高鐵至新北板橋，準備提領現金面交，所幸這一切都被板橋警方先行發現有異，順利攔查，守住230萬元。

板橋警方呼籲，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「涉及案件須疏通費」、「收取證物款項」、等關鍵字時、就是詐騙，類似的詐騙手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及臉書上都有介紹，若民眾有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙專線或110報警。

板橋分局板橋派出所警員詹燿鴻（左一），日前在板橋火車站見一對老夫妻行跡怪異，上前關心，順利攔阻假檢警詐騙230萬元；事後聯絡老夫妻台南的兒子（左二）北上接父母返家。記者翁至成／翻攝
板橋分局板橋派出所警員詹燿鴻（左一），日前在板橋火車站見一對老夫妻行跡怪異，上前關心，順利攔阻假檢警詐騙230萬元；事後聯絡老夫妻台南的兒子（左二）北上接父母返家。記者翁至成／翻攝
板橋警方日前在板橋火車站見一對老夫妻行跡怪異，上前關心，順利攔阻假檢警詐騙230萬元。記者翁至成／翻攝
板橋警方日前在板橋火車站見一對老夫妻行跡怪異，上前關心，順利攔阻假檢警詐騙230萬元。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 台南

延伸閱讀

經典賽／中華隊迎戰荷蘭 今晚府中商圈熱血直播

拜託別再報了！板橋超佛心「25元糖葫蘆」排2小時才買到，在地人哀號：吃不到了

板橋新海濕地下起柳絮「三月雪」 過敏族群不建議前往

影／電梯門未關就上升…板橋7旬婦遭夾困 救出送醫仍不治

相關新聞

南橫台20線105便道15.5K落石 用路人冒險通過

南橫公路今天上午在台20線105便道15.5K處，發生土石滑落現象，據悉甲仙工務段已派員前往處理清除，不過，現場因交通受...

影／台中男與家人口角酒後想不開人掛陽台 警察救人受傷

台中一名男子與家人口角，酒後想不開，坐在陽台上半身懸掛陽台外，清水警分局員警趕到現場破窗搶救，過程中男子掙脫想往下跳，被...

影／計程車突然右偏撞特斯拉 台74線3車連環撞

台中市楊姓男子在昨天深夜駕駛計程車行經台74線西屯段時，計程車在切換車道超車時，突然右偏撞上直線行駛的特斯拉轎車，隨後又...

北巿酒醉女當街飆罵警 派出所又踹女警 退酒超後悔

43歲徐姓女子，3月11日清晨1時許坐在台北巿北投區裕民六路哭泣，警方獲報後到場，徐女因酒醉涉嫌口出惡言罵警察，遭依妨害...

貌美女網友甜喊「老公」 高雄阿伯揣10萬現金要買點數差點成肥羊

高雄市燕巢區江姓男子欲花2萬5千元購買大量遊戲點數，日前他帶著10多萬元現金在身上逕自前往超商，店員擔心他受騙協助報案；...

台南老夫妻搭高鐵北上板橋「領貸款面交」板橋警攔詐230萬

台南市一對老夫妻，日前遭詐騙集團「假檢警」話術詐騙，用自己的證件、房地產辦理230萬元貸款，準備提領給詐團面交車手，該對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦