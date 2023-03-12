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車手赴銀行臨櫃提領110萬贓款 士林警埋伏立抓破投資詐騙
投資詐騙猖獗，士林警分局日前接獲銀行通報，疑有詐欺車手2度欲提領異常戶內的百萬元款項遭拒，將會再度現身提領，警方埋伏待犯嫌黃姓男子臨櫃提領後，依詐欺罪現行犯逮捕，並查扣身上110萬元贓款，全案依詐欺罪嫌送辦。
士林芝山岩所指出，黃姓車手3月7日、8日分別在北投、內湖的銀行提領款項，遭銀行內部設定為異常戶，需解除設定必須到原分行辦理，警方接獲銀行通報，9日上午派出員警便衣埋伏，黃姓男子前往天母某銀行分行辦理並提領帳戶內110萬元後，警方旋即上前依現行犯逮捕送辦。
警方調查，黃男所屬詐騙集團為投資型詐騙，除了時下常見的代為操作股票詐騙，還有ＩＧ假交友批貨詐騙，至少有3名被害人受騙匯款，經詐騙集團洗錢轉帳至黃男帳戶，並指派黃男領出贓款，幸好警方逮獲車手查扣贓款。
士林分局呼籲，假投資真詐騙為近期詐騙技團慣用伎倆，任何保證帶單、高獲利者均為詐騙行為，切勿輕信。士林警將持續貫徹「打詐國家隊」之「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，守護民眾財產安全。
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