影／計程車突然右偏撞特斯拉 台74線3車連環撞

台中市楊姓男子在昨天深夜駕駛計程車行經台74線西屯段時，計程車在切換車道超車時，突然右偏撞上直線行駛的特斯拉轎車，隨後又再擦撞另輛轎車，釀成3車連環撞的交通事故，警方到場調查，3名駕駛都無酒駕，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇因待查。

經查，楊姓男子（58歲）昨天深夜11許，駕駛計程車沿台74線中內車道，往市政匝道方向行駛，當時楊男（59歲）駕駛特斯拉轎車，在中內車道行駛，計程車疑似欲加速超車過程中，突然失控右偏，撞上特斯拉後，再碰撞後方尤姓男子（38歲）轎車，造成3輛車毀筍、4名駕駛、乘客受傷。

楊姓計程車司機辯稱，當時變換車道時，前方的特斯拉煞車，他是先向左閃避再將方向盤向右拉回時，造成車輛失控釀禍。