聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／計程車突然右偏撞特斯拉 台74線3車連環撞
台中市楊姓男子在昨天深夜駕駛計程車行經台74線西屯段時，計程車在切換車道超車時，突然右偏撞上直線行駛的特斯拉轎車，隨後又再擦撞另輛轎車，釀成3車連環撞的交通事故，警方到場調查，3名駕駛都無酒駕，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇因待查。
經查，楊姓男子（58歲）昨天深夜11許，駕駛計程車沿台74線中內車道，往市政匝道方向行駛，當時楊男（59歲）駕駛特斯拉轎車，在中內車道行駛，計程車疑似欲加速超車過程中，突然失控右偏，撞上特斯拉後，再碰撞後方尤姓男子（38歲）轎車，造成3輛車毀筍、4名駕駛、乘客受傷。
楊姓計程車司機辯稱，當時變換車道時，前方的特斯拉煞車，他是先向左閃避再將方向盤向右拉回時，造成車輛失控釀禍。
第六警分局調查，3名駕駛都無酒精濃度，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言