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台南訪親友遺失鳳梨酥伴手禮 南警半小時幫追回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

來自高雄苓雅區70歲杜姓婦人與她胞弟，昨天下午4點多搭乘計程車台南火車站至中西區武聖路拜訪親戚，不慎將鳳梨酥伴手禮，遺落在計程車上。台南市警二分局長樂派出所員警獲報，僅半小時內就幫忙追回，讓杜姓婦人頻頻道謝。

昨天下午4點多，杜姓婦人專程從高雄到台南拜訪住在台南許久未見的親戚，在網路上訂購二盒知名特色土產鳳梨酥，準備分享給台南的親友，卻不慎將鳳梨酥伴手禮遺落在計程車上，下車後才發現忘了拿，擔心鳳梨酥找不回來，想到精心準備買好的伴手禮就要泡湯了，趕緊到長樂派出所求助。

警員謝宇旻受理後，積極詢問杜婦搭乘計程車行進路線及所遺失物品，立刻調閱她下車地點附近監視器，過濾行經的計程車，不到半小時即找到計程車順利連繫上翁姓司機，經翁確認二盒鳳梨酥遺落在車上後，將伴手禮送至派出所歸還。

杜婦說:「台南警察好厲害，這麼快就找到我的伴手禮！」她見鳳梨酥迅速找回，失而復得，不斷向員警道謝，稱讚警察服務盡心盡力，讓她的拜訪行程留下完美又難忘的句點。

警方表示，民眾如搭乘計程車或個人車牌運輸工具，可隨手拍照或抄錄車牌，上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興。

杜姓婦人(左)、及其胞弟(右)來台南訪親友，不慎將伴手禮掉在計程車上，台南市警二分局長樂派出所員警謝宇旻(中)快速幫忙找回，讓她們留下溫馨回憶。記者黃宣翰／翻攝
杜姓婦人(左)、及其胞弟(右)來台南訪親友，不慎將伴手禮掉在計程車上，台南市警二分局長樂派出所員警謝宇旻(中)快速幫忙找回，讓她們留下溫馨回憶。記者黃宣翰／翻攝

鳳梨酥 計程車 台南

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