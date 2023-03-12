遏止黑道氣焰 嘉縣警局長林宏儒率隊掃蕩幫派酒店

嘉義縣警察局有鑑於最近國內發生多起幫派、槍械、暴力犯罪等治安事件，更有黑道幫派豪奢大排場高調舉辦春酒聚會，百名美女、跑車助陣、氣焰極甚，嘉義縣警察局長林宏儒自3月8日至昨晚親自率隊，針對轄內酒店等特種行業，及幫派堂口常聚集出入處所執行「幫派組合專案臨檢」。

林宏儒強調，黑幫組織及賭博犯罪危害社會甚鉅，常因不法金流往來，衍生諸多暴力犯罪，除落實打擊黑道幫派不法犯罪，並運用第三方警政策略，壓制黑幫氣焰。