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遏止黑道氣焰 嘉縣警局長林宏儒率隊掃蕩幫派酒店
嘉義縣警察局有鑑於最近國內發生多起幫派、槍械、暴力犯罪等治安事件，更有黑道幫派豪奢大排場高調舉辦春酒聚會，百名美女、跑車助陣、氣焰極甚，嘉義縣警察局長林宏儒自3月8日至昨晚親自率隊，針對轄內酒店等特種行業，及幫派堂口常聚集出入處所執行「幫派組合專案臨檢」。
林宏儒強調，黑幫組織及賭博犯罪危害社會甚鉅，常因不法金流往來，衍生諸多暴力犯罪，除落實打擊黑道幫派不法犯罪，並運用第三方警政策略，壓制黑幫氣焰。
嘉義縣警察局動員轄內水上、民雄、中埔、朴子、竹崎及布袋，共6分局，百名警力，結合第三方警政聯合稽查，於本月8日至11日晚間，局長林宏儒率隊搜索、臨檢黑道幫派經營，依附的圍事KTV、小吃部等特種行業，共計46處，共查獲毒品12件12人、公共危險4件4人、竊盜案4件5人、詐欺案2件2人、妨害自由2件2人、槍砲案1件1人，並查扣涉案槍枝1枝及竊盜、強盜通緝犯2人。
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