失婚婦養兩女突失業 母親又罹癌症4期 警送11萬度難關

台中南屯塗姓女子，離婚獨力扶養兩女兒，擔任保全工作，但她近期失業，母親又被檢查出罹患乳癌四期，經濟壓力大，四分局長李建興得知後，與善心團體籌措11萬元，前天捐助給塗應急過難關。

因早年離婚，獨自扶養雙胞胎女兒，而家中還有年邁的老母親身患重病，家中生活開銷與龐大的醫療支出壓得塗女喘不過氣，幸好里長李志洋得知消息向派出所反映，轄區員警除協助塗女向社會局申請社會救助外，分局長李建興與所長邱量虔號召地方仕紳、結合民間善心團體力量，共籌措新臺幣11萬元，讓塗女一家暫度難關。

經查，塗姓女子（51歲）早年與丈夫離異後，獨力扶養雙胞胎姊妹長大，兩女兒都讀大學，在外打工補貼家計，但她原本在保全公司，近期突然失業，家中頓失經濟來源；原本家境已不寬裕。

除了失業之外，塗母近期又被診斷出乳癌四期，雙手因癌細胞擴散腫脹不堪，飽受病痛折磨，為讓其得到良好治療，需定期至中國醫藥大學接受化療。

里長李志洋塗女一家困境後，憂心不已，趕緊通報春社所，轄區員警在得知狀況後前往了解，協助通報急難救助，所長邱量虔率員先將紓困物資提供給塗女，在工商各界善心人士伸出援手下，共募得現金11萬元。

四分局長李建興前天前往塗女住處關懷，送上這份來自各界的愛心，塗女對於眾人暖心義舉感動莫名，頻頻致謝。