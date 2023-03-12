快訊

國中會考5月20、21日登場 19.8萬人報考再創歷史新低

大學追求排名有意義嗎？ 解密全球4大排名系統運作機制

飼主回家在陽台驚見「寵物雞變燒雞」！竟是樓上亂丟煙蒂肇禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失婚婦養兩女突失業 母親又罹癌症4期 警送11萬度難關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中南屯塗姓女子，離婚獨力扶養兩女兒，擔任保全工作，但她近期失業，母親又被檢查出罹患乳癌四期，經濟壓力大，四分局長李建興得知後，與善心團體籌措11萬元，前天捐助給塗應急過難關。

因早年離婚，獨自扶養雙胞胎女兒，而家中還有年邁的老母親身患重病，家中生活開銷與龐大的醫療支出壓得塗女喘不過氣，幸好里長李志洋得知消息向派出所反映，轄區員警除協助塗女向社會局申請社會救助外，分局長李建興與所長邱量虔號召地方仕紳、結合民間善心團體力量，共籌措新臺幣11萬元，讓塗女一家暫度難關。

經查，塗姓女子（51歲）早年與丈夫離異後，獨力扶養雙胞胎姊妹長大，兩女兒都讀大學，在外打工補貼家計，但她原本在保全公司，近期突然失業，家中頓失經濟來源；原本家境已不寬裕。

除了失業之外，塗母近期又被診斷出乳癌四期，雙手因癌細胞擴散腫脹不堪，飽受病痛折磨，為讓其得到良好治療，需定期至中國醫藥大學接受化療。

里長李志洋塗女一家困境後，憂心不已，趕緊通報春社所，轄區員警在得知狀況後前往了解，協助通報急難救助，所長邱量虔率員先將紓困物資提供給塗女，在工商各界善心人士伸出援手下，共募得現金11萬元。

四分局長李建興前天前往塗女住處關懷，送上這份來自各界的愛心，塗女對於眾人暖心義舉感動莫名，頻頻致謝。

第四分局分局長李建興表示，警察的工作不僅止於交通以及治安，主動發現轄區內弱勢家庭並充分給予關懷協助也是相當重要的一環，如生活上遇重大難關，除了可以向社會局求助外，也可以向里長、當地派出所等提出急難救助申請，讓轄區員警能在第一時間雪中送炭，幫助弱勢家庭度過難關。

台中市塗姓女子失業，其母罹患癌症，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔前天送上11萬救難金協助。圖／第四警分局提供
台中市塗姓女子失業，其母罹患癌症，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔前天送上11萬救難金協助。圖／第四警分局提供
台中市塗姓女子失業，其母罹患癌症，第四警分局長李建興（左三）、春社所長邱量虔（右一）前天送上11萬救難金協助。圖／第四警分局提供
台中市塗姓女子失業，其母罹患癌症，第四警分局長李建興（左三）、春社所長邱量虔（右一）前天送上11萬救難金協助。圖／第四警分局提供

失業 保全

延伸閱讀

免挨餓！南市邀餐飲業者推愛心待用餐 全市105處可兌換餐食

罕見！婦人登記離婚16年 法院判無效

影／台中宿醉男開車警所報案 酒測超標自嘲：耍白痴嗎

新北翁到大甲要尋7旬妹跌倒 急喊「我要找妹妹，我想她」

相關新聞

台北工藝設計分館火災 賠償談不攏

台北當代工藝設計分館於前年十二月初遭祝融，當時文化部被抨擊只稱災損五萬元，卻不提價值千萬以上的受損工藝品，時任文化部長李...

影／台中男與家人口角酒後想不開人掛陽台 警察救人受傷

台中一名男子與家人口角，酒後想不開，坐在陽台上半身懸掛陽台外，清水警分局員警趕到現場破窗搶救，過程中男子掙脫想往下跳，被...

遏止黑道氣焰 嘉縣警局長林宏儒率隊掃蕩幫派酒店

嘉義縣警察局有鑑於最近國內發生多起幫派、槍械、暴力犯罪等治安事件，更有黑道幫派豪奢大排場高調舉辦春酒聚會，百名美女、跑車...

失婚婦養兩女突失業 母親又罹癌症4期 警送11萬度難關

台中南屯塗姓女子，離婚獨力扶養兩女兒，擔任保全工作，但她近期失業，母親又被檢查出罹患乳癌四期，經濟壓力大，四分局長李建興...

太陽聯盟春酒有「小楊謹華」迎賓 本尊弟弟也在場另類同框

本省掛最大組織太陽聯盟日前在五星級飯店舉辦春酒，現場除了有酷似女藝人楊謹華的車模當接待外，真正「敗犬女王」楊謹華的胞弟楊智堯也是晚宴嘉賓，明星臉的「姊姊」迎賓本尊弟弟參加黑幫盛宴，形成另類的「姐弟同框」，由於楊智堯農曆年前才假釋出獄，行事相當低調謹慎，但近來竹聯幫明仁會高調春酒，讓北市警方顏面掃地，楊智堯因此掃到颱風尾，成為霹靂幹員蒐證監控的對象。

台東1軍人疑潛水打魚受困礁岩 救出後送醫不治

台東富岡小野柳外海今下午傳出1名謝姓男子疑打魚不慎溺水，另一王姓男子見狀欲救起，但未能成功，最後謝男由附近漁船救起，但已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦