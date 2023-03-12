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影／台中男與家人口角酒後想不開人掛陽台 警察救人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子與家人口角，酒後想不開，坐在陽台上半身懸掛陽台外，清水警分局員警趕到現場破窗搶救，過程中男子掙脫想往下跳，被員警拉回，搶救過程，警察的手受傷，防彈衣破損，幸好搶救成功。

台中市清水警分局光華派出所員警紀宇哲、李佼龍3月9日早上7點接獲通報，沙鹿區中山路一處民宅內，一名男子坐在陽台欲輕生，警方立即到達現場，發現男子上半身裸露並已懸掛於陽台外，欲準備跳樓輕生，家屬正極力勸說。

情況危急，警方即時破窗進入屋內，並將該男子從陽台抱住救下，施予管束，過程中男子想掙脫警方往下跳，不斷掙脫，因男子掙脫造成員警手部挫傷、防彈衣破損，幸好完成救護任務，並通知消防隊，戒護送醫治療，已無大礙。

據了解，男子因家庭開銷問題，與家人發生口角，男子酒後欲輕生，所幸警方獲即時到場；中市清水警分局光華派出所長陳俊佑呼籲，民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家人情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一名男子與家人口角，酒後想不開，台中市清水警分局員警破窗救人。圖／警方提供
一名男子與家人口角，酒後想不開，台中市清水警分局員警破窗救人。圖／警方提供

台中市 警察

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