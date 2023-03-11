瑞芳三貂嶺一對男女登山迷路 消防人員救援下山

新北市消防局今晚近8時獲報，瑞芳區三貂嶺一對40多歲男女登山迷路受困，消防人員上山救援，已接觸到民眾，協助救援送下山。

2人下午1點從三貂嶺國小登山，預計要走到大華車站，目前山區迷路。由汐止中隊、瑞芳、瑞亭、雙溪分隊等前往救援，晚間8點半接觸患者，預計需一個半小時引導下山。出動汐止中隊、瑞芳、瑞亭、雙溪分隊，8車16人前往。