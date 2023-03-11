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瑞芳三貂嶺一對男女登山迷路 消防人員救援下山

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市消防局今晚近8時獲報，瑞芳區三貂嶺一對40多歲男女登山迷路受困，消防人員上山救援，已接觸到民眾，協助救援送下山。

2人下午1點從三貂嶺國小登山，預計要走到大華車站，目前山區迷路。由汐止中隊、瑞芳、瑞亭、雙溪分隊等前往救援，晚間8點半接觸患者，預計需一個半小時引導下山。出動汐止中隊、瑞芳、瑞亭、雙溪分隊，8車16人前往。

新北市政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，前往近郊登山時，切勿單獨自行前往，對於週遭地形地物應多加注意，，建議下載離線地圖、攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧食、行動電源、照明設備、哨子及個人藥品等裝備，並應盡早登山，以免回程時間過晚，下山時天色昏暗，路徑難以分辨，造成迷途。另民眾應了解手機傳送定位方式，以利山中迷途時搜救人員前往定位點搜救，並切記留在原地等待救援。

瑞芳三貂嶺一對男女登山迷路，消防人員救援下山。記者游明煌/翻攝
瑞芳三貂嶺一對男女登山迷路，消防人員救援下山。記者游明煌/翻攝

瑞芳 汐止

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