台東1軍人疑潛水打魚受困礁岩 救出後送醫不治

台東富岡小野柳外海今下午傳出1名謝姓男子疑打魚不慎溺水，另一王姓男子見狀欲救起，但未能成功，最後謝男由附近漁船救起，但已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。據了解，謝男為軍人身分，至於事故原因，海巡正調查釐清中。

海巡東部分署表示，今天下午近3點接獲通報在富岡小野柳外海有潛水客溺水，隨即派出海巡15隊及岸巡13隊前往救援，人員抵達時1名男性潛水客已被漁船救起，但已無呼吸心跳，立即通知消防隊協助救援，另1男潛水客則飽受驚嚇沒有大礙。

救護車將無呼吸心跳男子緊急送往馬偕醫院急救，不過，經醫院搶救後仍宣告急救無效。經海巡人員初步詢問，死亡的謝姓男子，年約20多歲，今天下午2點多前往富岡小野柳外海疑潛水打魚，一旁也在潛水的王姓男子發現謝男遲未浮出水面，立即潛下找尋。

王男發現謝男受困礁岩，欲搶救上岸但未能成功，附近一艘漁船發現也加入救援，但將謝男拉上船時，已無呼吸心跳。王男則飽受驚嚇，被海巡人員帶回伽藍安檢所安置。至於意外真正發生原因，目前由海巡進一步調查釐清。