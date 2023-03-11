逃3年酒駕通緝犯卡遭攔查棄車逃逸 不斷衝撞下場慘
1名27歲的徐姓轎車駕駛，日前行經桃園中壢大同路附近時闖紅燈，恰巧被經過巡邏員警發現，警方上前攔查，徐男拒檢駕車逃逸，隨後卡在平鎮區延平路上車陣中，便棄車逃逸，不過警方迅速追上，發現徐男酒測值達0.8毫克，更是背有3條罪嫌的通緝犯，警詢後依公共危險移送桃園地檢署偵辦。
徐男駕駛白色轎車行經大同路時闖紅燈，警上前攔查時，徐男竟拒檢駕車逃逸，隨後在延平路一帶，因為卡在車陣中便棄車逃逸，員警也迅速趕抵當場攔查不斷奔跑的徐男，發現徐男酒測值達0.8毫克，還是背有3條罪嫌的通緝犯，但他情緒激動不肯乖乖配合不斷衝撞員警試圖逃離，警壓制逮捕。
警方表示，徐男為藏了3年的通緝犯，並且有3筆通緝在案，警詢後依公共危險移送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言