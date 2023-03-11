快訊

經典賽Live／黃子鵬3個四死球丟分被換下 三局上仍以5:2領先

傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

逃3年酒駕通緝犯卡遭攔查棄車逃逸 不斷衝撞下場慘

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名27歲的徐姓轎車駕駛，日前行經桃園中壢大同路附近時闖紅燈，恰巧被經過巡邏員警發現，警方上前攔查，徐男拒檢駕車逃逸，隨後卡在平鎮區延平路上車陣中，便棄車逃逸，不過警方迅速追上，發現徐男酒測值達0.8毫克，更是背有3條罪嫌的通緝犯，警詢後依公共危險移送桃園地檢署偵辦。

徐男駕駛白色轎車行經大同路時闖紅燈，警上前攔查時，徐男竟拒檢駕車逃逸，隨後在延平路一帶，因為卡在車陣中便棄車逃逸，員警也迅速趕抵當場攔查不斷奔跑的徐男，發現徐男酒測值達0.8毫克，還是背有3條罪嫌的通緝犯，但他情緒激動不肯乖乖配合不斷衝撞員警試圖逃離，警壓制逮捕。

警方表示，徐男為藏了3年的通緝犯，並且有3筆通緝在案，警詢後依公共危險移送桃園地檢署偵辦。

酒駕通緝犯拒臨檢棄車逃逸，警上前壓制逮人。記者翁唯真／翻攝
酒駕通緝犯拒臨檢棄車逃逸，警上前壓制逮人。記者翁唯真／翻攝

通緝 桃園 酒測

延伸閱讀

「四條通」通緝犯出沒北台 鐵警查訪逮人歸案

男騎士路上蛇行酒測值超標 辯稱這原因遭警逮捕送辦

新店警聯手監理所 北宜公路攔查改裝車 2小時查24件違規

男通緝犯爛醉被運將載至警局 傻問「我為什麼在這裡」

相關新聞

嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

嘉義縣朴子市老街配天宮附近中正路上午9點半發生住宅火災，火勢猛烈延燒黑煙衝天，嘉義縣消防局獲報搶救，立即引導一名年約60...

公車左轉撞機車 燈箱破了車廂玻璃碎裂 女乘客眼劃傷

陳姓司機，昨天傍晚駕駛首都客運公車62路公車，準備從新北市三重區水漾路口左轉至成功時，不慎與後方一輛機車發生擦撞，機車騎...

台東1軍人疑潛水打魚受困礁岩 救出後送醫不治

台東富岡小野柳外海今下午傳出1名謝姓男子疑打魚不慎溺水，另一王姓男子見狀欲救起，但未能成功，最後謝男由附近漁船救起，但已...

「城中城」大火引以為鑑 新北消檢申報說明會登場

有鑑於高雄「城中城」大樓火災，釀成重大傷亡，為落實社區、營業場所消防安全，及定期檢修、申報消防設備，新北市消防局第二救災...

影／大聲勸阻勿違停 4少打1男持械衝突遭逮送辦

新北市三峽區沈姓男子，周三晚上開車經過，卻被4名少年機車違停擋路，他大聲勸移卻惹怒4少，引爆雙方衝突，過程中，兩方各持刀...

車禍擦撞轎車衝進全聯 幸未波及旁人

嘉義市湖子內路與健康十三路口上午有2輛轎車發生擦撞，當中白色轎車衝進全聯福利中心，超市大門玻璃遭撞破，車內女駕駛輕傷自行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦