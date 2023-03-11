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「城中城」大火引以為鑑 消檢申報很重要 新北消說明

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有鑑於高雄「城中城」大樓火災，釀成重大傷亡，為落實社區、營業場所消防安全，及定期檢修、申報消防設備，新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午，在大隊部8樓大禮堂，辦理首場檢修申報說明會及宣導。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，高雄「城中城」大樓火災，究其原因除工安問題之外，消防設備未按時檢修申報；及該社區未成立管委會，也是釀成悲劇之部分原因。

有鑑於此，第二大隊除邀請 6 樓以上10樓以下，未成立管理委員會及未辦理消防安全檢修申報之集合住宅，區分所有權代表人與會外，還邀請新北市工務局公寓大廈管理科，新莊區公所工務課列席指導，以說明社區成立管理委員會及工安申報相關事宜。

依消防法第 9 條及各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準之規定，集合住宅管理權人應自行或委託消防設備師士辦理檢修申報，並應於每年 9 月底前完成申報。倘未依規定辦理，消防局將依法處新台幣 1 萬元以上，5 萬元以下之罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第二大救災救護大隊長黃弟勝表示，目前轄屬新莊、五股、泰山、林口等區，11 層樓以上集合住宅，已有885 間全面完成檢修申報作業，目前尚有 104 家仍持續推動，並進行說明及宣導。後續預計 5 月底前再行辦理 5 個場次之說明會，藉以提昇本轄集合住宅檢修申報普及率並強化居家安全。

新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午辦理首場檢修申報說明會及宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午辦理首場檢修申報說明會及宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午辦理首場檢修申報說明會及宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午辦理首場檢修申報說明會及宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午辦理首場檢修申報說明會及宣導。記者曾伯愷／翻攝
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工安 火災

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