快訊

經典賽／中華隊面臨不能輸壓力 荷蘭2現役大聯盟打線出爐

天團成員看經典賽「髮香區超近拍林襄」再做1動作 助理嗆噁爆

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

詐騙車手南下拜神求改運 中市警尾隨逮人送辦

中央社／ 台中11日電

陳姓男子等人組成車手集團協助詐騙集團取款，提款區域遍及大台中地區，陳男南下屏東縣某處神壇祈求改運時，台中市警方循線逮捕並拘提其他成員到案，陳男等5人被依法送辦。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊今天發布新聞稿表示，某詐騙集團自去年下半年起喬裝股票投資專家慫恿被害人加入股票投資LINE群組，並在群組中傳遞高獲利等訊息取得被害人信任，讓被害人誤信只要在家操作手機即可輕鬆投資，且能獲利豐碩。

警方查出，被害人若受騙依照指示匯款，事後欲提領投資獲利時，詐騙集團即失聯。被害人匯入人頭帳戶相關款項則由以28歲陳男為首的車手集團取款，提款區域遍及大台中地區，提款總金額逾新台幣千萬元。

警方今年2月間跟監蒐證後，日前循線前往屏東縣枋山鄉一處漁港旁的私人神壇將陳男逮捕到案。陳男供稱，因近日有感遭警方追緝，因此到神壇祈求改運，但仍遭警方逮捕。

陳男落網後，警方陸續拘提其餘4名車手成員到案。警詢後，陳男等5人都依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，警方並持續向上擴大追查詐騙集團機房。

詐騙集團 屏東縣 車手

延伸閱讀

詐騙集團設投資型App 刑事局：被騙件數增

中市男子要結清帳戶領604萬 行員聯手警揪出車手

中市開班培訓大型機具駕駛 52名清潔人員投入

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

相關新聞

嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

嘉義縣朴子市老街配天宮附近中正路上午9點半發生住宅火災，火勢猛烈延燒黑煙衝天，嘉義縣消防局獲報搶救，立即引導一名年約60...

公車左轉撞機車 燈箱破了車廂玻璃碎裂 女乘客眼劃傷

陳姓司機，昨天傍晚駕駛首都客運公車62路公車，準備從新北市三重區水漾路口左轉至成功時，不慎與後方一輛機車發生擦撞，機車騎...

「城中城」大火引以為鑑 消檢申報很重要 新北消說明

有鑑於高雄「城中城」大樓火災，釀成重大傷亡，為落實社區、營業場所消防安全，及定期檢修、申報消防設備，新北市消防局第二救災...

影／大聲勸阻勿違停 4少打1男持械衝突遭逮送辦

新北市三峽區沈姓男子，周三晚上開車經過，卻被4名少年機車違停擋路，他大聲勸移卻惹怒4少，引爆雙方衝突，過程中，兩方各持刀...

車禍擦撞轎車衝進全聯 幸未波及旁人

嘉義市湖子內路與健康十三路口上午有2輛轎車發生擦撞，當中白色轎車衝進全聯福利中心，超市大門玻璃遭撞破，車內女駕駛輕傷自行...

影／女山友挑戰奇萊南峰 左小腿骨折黑鷹直升機送下山

51歲張姓女山友挑戰南投縣奇萊南峰，登山途中張女左腳踝扭傷、左小腿疑似骨折無法行走，向警消求救。今天上午10點多，空勤總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦