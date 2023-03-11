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4年要培訓1.2萬名防災士 新北消防要提升民眾災變能力

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓，吸引不同領域100名志願者參訓，希望在未來4年內，培訓1.2萬名防災士，以提高市民防災意識與能力，因應災害發生時應變能力。

第三救災救護大隊表示，為鼓勵更多人加入防災士行列，為社區的防災工作盡一份心力，藉以提升社區的防災能力，共同打造安全、宜居的城市環境。新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。

這次共吸引各地方不同領域100名志願者參訓，現場由消防局、台大專業團隊，講解災害防範知識、防災士職責與任務、社區防災工作推動與運作、簡易急救技能等相關內容。

第三大隊大隊長陳志德表示，新北市消防局預計在4年內培訓1.2萬名防災士認證，並開放給所有有興趣的民眾參加，是市府積極推廣社區防災教育的一環，未來將持續舉辦類似活動。

新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓。記者曾伯愷／翻攝

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