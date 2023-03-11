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影／大聲勸阻勿違停 4少打1男持械衝突遭逮送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區沈姓男子，周三晚上開車經過，卻被4名少年機車違停擋路，他大聲勸移卻惹怒4少，引爆雙方衝突，過程中，兩方各持刀械在街頭拉扯揮舞，造成現場2人肢體劃傷，所幸沒有大礙。警帶回滋事5人，一併帶回偵辦，警詢後依社會秩序維護法，將沈男、帶刀少年、持刀少年等3人函送法辦。

經調查，沈姓男子（58歲）周三（8日）晚上近9時許，準備將車開哩，卻見4名未成年少年，將機車違停在新北市三峽區介壽路一段巷弄上，沈男高聲大喊「不要違停，把車移走」此話一出，讓4少頗為不悅，認為沈男態度不好，話又說的過於大聲，出言回嗆。

雙方你一言我一句互不相讓，引爆拉扯衝突，其中1少掏出1把折疊刀，朝著沈男揮舞，沈男見狀欲徒手奪下摺疊刀，其右手小拇指反遭摺疊刀劃出2公分傷口。

沈男挨畫刀傷，沒把刀奪下，自覺勢單力薄，氣的他，轉身回到車內，從後車廂拿出一把長柄鐮刀，衝前討公道。持摺疊刀少年見狀，徒手奪鐮刀，雙方爆發第二波衝突拉扯，過程中，眾少推擠毆打沈男，成功將長柄鐮刀奪下，旋即將刀棄置路旁，騎車離開現場。

警方獲報出動快打部隊趕抵，於附近找到滋事4少，這才發現奪刀少年，手掌背被刀劃出一道2.5公分傷口，緊急協助送醫急救，經包紮縫合後沒有大礙，事後警方帶回滋事5人返所偵辦，警詢後依社會秩序維護法，將沈男、帶刀少年、持刀少年等3人函送法辦。

警方查扣摺疊刀。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣摺疊刀。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方趕抵，將滋事眾嫌帶回偵辦，警詢後依社維法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方趕抵，將滋事眾嫌帶回偵辦，警詢後依社維法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三轄區沈男，回車上拿長柄鐮刀，引爆第二波衝突。記者曾伯愷／翻攝
新北市三轄區沈男，回車上拿長柄鐮刀，引爆第二波衝突。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方趕抵，將滋事眾嫌帶回偵辦，警詢後依社維法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方趕抵，將滋事眾嫌帶回偵辦，警詢後依社維法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈男回車上拿長柄鐮刀，引爆第二波衝突。記者曾伯愷／翻攝
沈男回車上拿長柄鐮刀，引爆第二波衝突。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣長柄鐮刀證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣長柄鐮刀證物。記者曾伯愷／翻攝

違停 未成年

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