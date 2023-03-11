聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大聲勸阻勿違停 4少打1男持械衝突遭逮送辦
新北市三峽區沈姓男子，周三晚上開車經過，卻被4名少年機車違停擋路，他大聲勸移卻惹怒4少，引爆雙方衝突，過程中，兩方各持刀械在街頭拉扯揮舞，造成現場2人肢體劃傷，所幸沒有大礙。警帶回滋事5人，一併帶回偵辦，警詢後依社會秩序維護法，將沈男、帶刀少年、持刀少年等3人函送法辦。
經調查，沈姓男子（58歲）周三（8日）晚上近9時許，準備將車開哩，卻見4名未成年少年，將機車違停在新北市三峽區介壽路一段巷弄上，沈男高聲大喊「不要違停，把車移走」此話一出，讓4少頗為不悅，認為沈男態度不好，話又說的過於大聲，出言回嗆。
雙方你一言我一句互不相讓，引爆拉扯衝突，其中1少掏出1把折疊刀，朝著沈男揮舞，沈男見狀欲徒手奪下摺疊刀，其右手小拇指反遭摺疊刀劃出2公分傷口。
沈男挨畫刀傷，沒把刀奪下，自覺勢單力薄，氣的他，轉身回到車內，從後車廂拿出一把長柄鐮刀，衝前討公道。持摺疊刀少年見狀，徒手奪鐮刀，雙方爆發第二波衝突拉扯，過程中，眾少推擠毆打沈男，成功將長柄鐮刀奪下，旋即將刀棄置路旁，騎車離開現場。
警方獲報出動快打部隊趕抵，於附近找到滋事4少，這才發現奪刀少年，手掌背被刀劃出一道2.5公分傷口，緊急協助送醫急救，經包紮縫合後沒有大礙，事後警方帶回滋事5人返所偵辦，警詢後依社會秩序維護法，將沈男、帶刀少年、持刀少年等3人函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言