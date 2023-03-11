車禍擦撞轎車衝進全聯 幸未波及旁人
嘉義市湖子內路與健康十三路口上午有2輛轎車發生擦撞，當中白色轎車衝進全聯福利中心，超市大門玻璃遭撞破，車內女駕駛輕傷自行就醫，所幸車禍未波及旁人，雙方酒測值零，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天上午7時53分，白色轎車駕駛白姓女子由湖子內路北向南行駛，行經事發路段欲超車時，與同方向前方欲左轉健康十三路，由陳姓男子所駕駛的黑色轎車發生擦撞，白色轎車失控撞進全聯福利中心。
當時全聯福利中心剛開門營業，幸好車禍未波及其他人，超市大門玻璃碎片散落一地，貨架、貨物遭撞現場一片狼藉。胡女車禍後輕傷行就醫，胡女與陳男經酒測，皆無酒精反應，車禍肇事責任待警方釐清。
雙方都聲稱是對方的錯才造成擦撞，詳細肇事原因警方持續調查中。
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