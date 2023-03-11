影／驚悚！小貨車轉彎疑失速翻覆 3大1童受傷
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸車斗後方細長廢木材沒有插到人體致傷。警方調查，3名駕駛均無酒駕，4人送醫後無大礙，進一步車禍肇事原因有待釐清。
前天下午4點多，黃男開小貨車行經潭子區福潭路與潭興路二段258巷口，右彎時疑未減速，整輛車往傾斜90度翻覆，碰撞到停等紅燈的51歲黃女及31歲蔡女機車騎士，蔡女3歲兒子也遭受波及。
黃男小貨車後方廢棄木材噴飛一地，巨大聲響附近鄰居趕緊上前，熱心鄰居將男童救起，多人協助黃男脫困、將２位女騎士扶起並報警。目擊者表示，好險細長狀的木材沒有插到騎士與男童，真的是千鈞一髮。
潭子交通小隊表示，3位駕駛均無酒駕，成人與男童傷勢均手腳輕微擦挫傷，傷勢無大礙；小貨車前車頭及左後側車身受損，2部機車車身、側面受損，後續將調閱相關影像畫面以釐清案情。
警方呼籲，用路人行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，保持安全距離，以避免事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言