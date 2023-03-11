快訊

SVB關閉投資人急領錢 她存款3億狂CALL銀行：人生最糟的18個小時

好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

經典賽／背水一戰透露中華抗荷打線 林岳平：複製貼上

影／驚悚！小貨車轉彎疑失速翻覆 3大1童受傷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸車斗後方細長廢木材沒有插到人體致傷。警方調查，3名駕駛均無酒駕，4人送醫後無大礙，進一步車禍肇事原因有待釐清。

前天下午4點多，黃男開小貨車行經潭子區福潭路與潭興路二段258巷口，右彎時疑未減速，整輛車往傾斜90度翻覆，碰撞到停等紅燈的51歲黃女及31歲蔡女機車騎士，蔡女3歲兒子也遭受波及。

黃男小貨車後方廢棄木材噴飛一地，巨大聲響附近鄰居趕緊上前，熱心鄰居將男童救起，多人協助黃男脫困、將２位女騎士扶起並報警。目擊者表示，好險細長狀的木材沒有插到騎士與男童，真的是千鈞一髮。

潭子交通小隊表示，3位駕駛均無酒駕，成人與男童傷勢均手腳輕微擦挫傷，傷勢無大礙；小貨車前車頭及左後側車身受損，2部機車車身、側面受損，後續將調閱相關影像畫面以釐清案情。

警方呼籲，用路人行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，保持安全距離，以避免事故發生。

台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供

酒駕 兒子

延伸閱讀

影／ 這行人怒揮拳擊機車未禮讓女騎士頭部 後面來車停了讓過

畫面驚悚！高雄女騎士闖紅燈 下一秒遭轎車撞飛重傷

台東女騎士疑闖鐵路平交道 撞柵欄自摔命危送醫

強逼女騎士轉頭看他「打手槍」對方不理色男改伸鹹豬手

相關新聞

嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

嘉義縣朴子市老街配天宮附近中正路上午9點半發生住宅火災，火勢猛烈延燒黑煙衝天，嘉義縣消防局獲報搶救，立即引導一名年約60...

公車左轉撞機車 燈箱破了車廂玻璃碎裂 女乘客眼劃傷

陳姓司機，昨天傍晚駕駛首都客運公車62路公車，準備從新北市三重區水漾路口左轉至成功時，不慎與後方一輛機車發生擦撞，機車騎...

影／女山友挑戰奇萊南峰 左小腿骨折黑鷹直升機送下山

51歲張姓女山友挑戰南投縣奇萊南峰，登山途中張女左腳踝扭傷、左小腿疑似骨折無法行走，向警消求救。今天上午10點多，空勤總...

影／驚悚！小貨車轉彎疑失速翻覆 3大1童受傷

台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、...

不滿2歲幼兒哭鬧 保母持金屬衣桿打到臂部瘀痕判拘役

林姓婦人去年11月間不滿受託2歲幼兒調皮、哭鬧，竟持金屬衣桿及徒手毆打，致其右手腕、臀部及雙小腿後側瘀傷，鄰居聽到幼兒哭...

影／ 這行人怒揮拳擊機車未禮讓女騎士頭部 後面來車停了讓過

新北市三重區陳姓女子，周一晚上騎車經過力行路二段與永福街口，疑未禮讓行人先過斑馬線，當場遭路人揮拳擊頭。整個過程被後方來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦