影／驚悚！小貨車轉彎疑失速翻覆 3大1童受傷

台中市28歲黃男駕駛小貨車運送廢木材，行經潭子區轉彎處疑車速過快，車輛90度翻覆，波及前方2輛機車騎士，造成51歲黃女、31歲蔡女與其3歲兒子擦挫傷，所幸車斗後方細長廢木材沒有插到人體致傷。警方調查，3名駕駛均無酒駕，4人送醫後無大礙，進一步車禍肇事原因有待釐清。

前天下午4點多，黃男開小貨車行經潭子區福潭路與潭興路二段258巷口，右彎時疑未減速，整輛車往傾斜90度翻覆，碰撞到停等紅燈的51歲黃女及31歲蔡女機車騎士，蔡女3歲兒子也遭受波及。

黃男小貨車後方廢棄木材噴飛一地，巨大聲響附近鄰居趕緊上前，熱心鄰居將男童救起，多人協助黃男脫困、將２位女騎士扶起並報警。目擊者表示，好險細長狀的木材沒有插到騎士與男童，真的是千鈞一髮。

潭子交通小隊表示，3位駕駛均無酒駕，成人與男童傷勢均手腳輕微擦挫傷，傷勢無大礙；小貨車前車頭及左後側車身受損，2部機車車身、側面受損，後續將調閱相關影像畫面以釐清案情。