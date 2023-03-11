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影／ 這行人怒揮拳擊機車未禮讓女騎士頭部 後面來車停了讓過

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區陳姓女子，周一晚上騎車經過力行路二段與永福街口，疑未禮讓行人先過斑馬線，當場遭路人揮拳擊頭。整個過程被後方來車行車紀錄器拍下，上傳YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》。警方表示，騎士不提告，但有違道交條例，已請民眾提供資料告發。

據了解，陳姓女子（60歲）周一（6日）晚上7時許，騎乘機車路過新北市三重區力行路二段與永福街口，疑未禮讓行人先走斑馬線直接騎過，當場被行人揮拳擊頭，後方來車見狀趕緊停車，讓這名行人經過。

事後，有網友將事發經過畫面，上傳YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》標題寫道「行人地獄之把不到妹妹就巴頭」有網友留言「不規劃人車燈號分離，老是讓駕駛人跟行人衝突」「綠燈右轉會撞人，綠燈行走會被撞」「跟闖紅燈有什麼差別」等話。

對此三重警方表示，經查未獲報案，但已主動聯繫上女騎士，她不願提告。但檢視畫面女騎士違規事實明確，依據道路交通管理處罰條例第7條之1「對違規事實提出檢舉」之規定，請貼文民眾提供違規資料、影像、照片，後續將依道路交通管理處罰條例第44條第2項之規定，開處1200元以上3600元以下罰鍰。

新北市三重區一名女騎士，疑未禮讓行人先過斑馬線，被行人出拳擊頭。圖／YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》
新北市三重區一名女騎士，疑未禮讓行人先過斑馬線，被行人出拳擊頭。圖／YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》

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