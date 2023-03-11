快訊

公園母鵝「孵7顆蛋全被偷」 網友一面倒砲轟：缺蛋還是缺德？

「一把年紀為5顆蛋排隊」 民眾批綠營糟蹋百姓：日子怎麼過？

經典賽／抗荷變背水一戰 中華隊若贏有2條晉級路線

澎湖16歲少年打翻醋醰 撂人揪情敵漁港談判17人被捕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖16歲吳姓少年因不滿19歲的莊姓男子，欲追求女友，吳醋勁大發，昨深夜相約莊到第一漁人碼頭談判，雙方各撂人馬前往，因深夜大批青少年聚集碼頭，引起民眾注意報警；警方獲報出動快打優勢警力壓制，帶回17人，並查扣3支球棒。

澎湖縣馬公警分局指出，昨深夜10時45分許，警方接獲民眾報案，指有大批青少年突然聚集在第一漁人碼頭，因人數眾多，且還有人拿著球棒，似乎意圖滋事，警方獲報後，第一時間出動快打警力到場進行盤查壓制。

警方將現場17名青少年帶回分局清查身分並釐清聚眾動機，現場並查扣2支球棒。

經警方調查，兩派人馬聚集碼頭起因為16歲吳姓少年，得知莊姓男子對其女友示好，打翻醋罈子，2男互生嫌隙，相約昨晚到第一漁人碼頭談判，幸警方及時趕至阻止，未發生鬥毆事件。

由於現場查扣球棒為吳姓少年這方的許姓男子所有，警方依違反社會秩序維護法第63條第1款，無正當理由攜帶具殺傷力球棒，以及第87條第3款意圖鬥毆而聚眾等案，分別移送澎湖地方法院裁處。

澎湖縣馬公警分局警方將漁人碼頭現場的17名青少年帶回清查身分，並釐清聚眾動機，現場查扣2支球棒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公警分局警方將漁人碼頭現場的17名青少年帶回清查身分，並釐清聚眾動機，現場查扣2支球棒。記者石秀華／翻攝
澎湖16歲少年不滿莊姓男想追其女友，打翻醋醰，昨晚撂人和莊男到第一漁人碼頭談判，警方獲報趕抵，將現場17人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
澎湖16歲少年不滿莊姓男想追其女友，打翻醋醰，昨晚撂人和莊男到第一漁人碼頭談判，警方獲報趕抵，將現場17人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
澎湖16歲少年不滿莊姓男想追其女友，打翻醋醰，兩派撂人到第一漁人碼頭談判，警方獲報趕抵，將17人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
澎湖16歲少年不滿莊姓男想追其女友，打翻醋醰，兩派撂人到第一漁人碼頭談判，警方獲報趕抵，將17人帶回查辦。記者石秀華／翻攝

漁人碼頭 澎湖縣 馬公

延伸閱讀

澎湖市區造林添綠意 植樹活動種下600多棵苗木

菊島澎湖跨海馬拉松 增11K路線在地達人試跑暖身

台東漁港發展遊艇碼頭 金樽、蘭嶼都具潛力

中信兄弟隊詹子賢球棒遭貨運司機偷走 法院判處40天

相關新聞

嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

嘉義縣朴子市老街配天宮附近中正路上午9點半發生住宅火災，火勢猛烈延燒黑煙衝天，嘉義縣消防局獲報搶救，立即引導一名年約60...

公車左轉撞機車 燈箱破了車廂玻璃碎裂 女乘客眼劃傷

陳姓司機，昨天傍晚駕駛首都客運公車62路公車，準備從新北市三重區水漾路口左轉至成功時，不慎與後方一輛機車發生擦撞，機車騎...

澎湖16歲少年打翻醋醰　撂人揪情敵漁港談判17人被捕

澎湖16歲吳姓少年因不滿19歲的莊姓男子，欲追求女友，吳醋勁大發，昨深夜相約莊到第一漁人碼頭談判，雙方各撂人馬前往，因深...

台東富岡漁港外海2潛水客溺水 1命危送醫急救

台東富岡漁港外海今下午近3點傳出2名男性潛水客溺水意外，其中1名被附近漁船救起沒有大礙，被帶往伽藍安檢所安置，但另1名潛...

疑行車糾紛 轎車遭賓士惡煞追車撞民宅3人遭毆傷

高雄市前鎮區今天中午發生轎車撞上民宅車禍，初步了解，這輛轎車疑因行車糾紛，遭另輛白色賓士轎車追逐，失控撞入民宅，開車的男...

桃園龐然大物逛大街 警1招馴服這畫面萌翻

桃園楊梅警分局上湖派出所昨凌晨4時許接獲通報，有民眾發現1頭水牛在路上亂竄逛大街，當時天色昏暗擔心會波及民眾，警發出「哞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦