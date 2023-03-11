澎湖16歲少年打翻醋醰 撂人揪情敵漁港談判17人被捕
澎湖16歲吳姓少年因不滿19歲的莊姓男子，欲追求女友，吳醋勁大發，昨深夜相約莊到第一漁人碼頭談判，雙方各撂人馬前往，因深夜大批青少年聚集碼頭，引起民眾注意報警；警方獲報出動快打優勢警力壓制，帶回17人，並查扣3支球棒。
澎湖縣馬公警分局指出，昨深夜10時45分許，警方接獲民眾報案，指有大批青少年突然聚集在第一漁人碼頭，因人數眾多，且還有人拿著球棒，似乎意圖滋事，警方獲報後，第一時間出動快打警力到場進行盤查壓制。
警方將現場17名青少年帶回分局清查身分並釐清聚眾動機，現場並查扣2支球棒。
經警方調查，兩派人馬聚集碼頭起因為16歲吳姓少年，得知莊姓男子對其女友示好，打翻醋罈子，2男互生嫌隙，相約昨晚到第一漁人碼頭談判，幸警方及時趕至阻止，未發生鬥毆事件。
由於現場查扣球棒為吳姓少年這方的許姓男子所有，警方依違反社會秩序維護法第63條第1款，無正當理由攜帶具殺傷力球棒，以及第87條第3款意圖鬥毆而聚眾等案，分別移送澎湖地方法院裁處。
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