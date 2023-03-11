桃園龐然大物逛大街 警1招馴服這畫面萌翻

桃園楊梅警分局上湖派出所昨凌晨4時許接獲通報，有民眾發現1頭水牛在路上亂竄逛大街，當時天色昏暗擔心會波及民眾，警發出「哞~」的叫聲，再慢慢引誘小牛，再徒步約1公里將其帶回派出所暫時安置，並在網路上找尋小牛主人，約7個小時後，小牛被張姓飼主成功領回。

楊梅警分局表示，昨凌晨4時許接獲民眾報案有1頭水牛在楊湖路二段附近亂竄，員警接獲通報後立即前往，張員到場後發現水牛在馬路及田裡走動，擔心發生危險，於是發出「哞~」的叫聲，以牽引方式將水牛徒步1公里帶返派出所安置。

警方說，小牛返回派出所後，給小牛喝水、吃草並好好的照顧可愛的小牛，員警也同步透過線下社區「挨家挨戶詢問」、線上臉書社團「無遠弗屆討論」成功的讓心急如焚的張姓飼主發現愛牛走失，立即火速飛奔至派出所將愛牛領回，張姓飼主緊張表示，2歲愛牛可能會因為寒冷生病或被不懷好意的竊賊偷走，十分感激員警讓他們可以團圓。