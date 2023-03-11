影／要價39萬元長笛撿了沒交給警 拾獲男挨告侵占

新北市三重區王姓男子，日前步行經過三和路四段一處公車等候站，發現長椅處有人遺放一支要價39萬2000元長笛，他沒交給警方，而是直接帶回家裡。案經失主報警協尋於3小時，循線在王男住處找到長笛，連人一併帶回偵辦，警詢後依侵占遺失物送辦。

據了解，王姓男子（62歲）目前無業，日前晚上5時30分左右，他步行經過新北市三重區三和路四段109號，公車站牌等候區，見長椅上遺放一只藍色袋子（經查袋內有一支39萬2千元altus型號1707長笛），王男先坐於一旁，見四下無人注意，立即將袋子拎走離去。

王男拾得沒有交給轄區警方，而是私自將該只袋子帶回家中，直到翌日下午2時許，杜姓女失主報警協尋，經警方受理，調閱監視器畫面鎖定王男涉嫌侵占，

於當天下午5時許，在王男三重住處逮人，當場起獲遺失長笛，王男才知自己侵占一支39萬長笛，一併帶回偵辦。