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影／要價39萬元長笛撿了沒交給警 拾獲男挨告侵占

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區王姓男子，日前步行經過三和路四段一處公車等候站，發現長椅處有人遺放一支要價39萬2000元長笛，他沒交給警方，而是直接帶回家裡。案經失主報警協尋於3小時，循線在王男住處找到長笛，連人一併帶回偵辦，警詢後依侵占遺失物送辦。

據了解，王姓男子（62歲）目前無業，日前晚上5時30分左右，他步行經過新北市三重區三和路四段109號，公車站牌等候區，見長椅上遺放一只藍色袋子（經查袋內有一支39萬2千元altus型號1707長笛），王男先坐於一旁，見四下無人注意，立即將袋子拎走離去。

王男拾得沒有交給轄區警方，而是私自將該只袋子帶回家中，直到翌日下午2時許，杜姓女失主報警協尋，經警方受理，調閱監視器畫面鎖定王男涉嫌侵占，

於當天下午5時許，在王男三重住處逮人，當場起獲遺失長笛，王男才知自己侵占一支39萬長笛，一併帶回偵辦。

偵詢時，王男坦承拾獲，沒有交給警方，但辯稱「是看到那個東西，好像沒有人的，才回直接拿走帶回家去。」警除將長笛交還給失主外，偵詢後，依侵占遺失物罪嫌將王男函送法辦。

杜女兒子等公車時，將39萬長笛遺落在新北市三重區公車等候站牌處，警獲報3小時找到。記者曾伯愷／翻攝
杜女兒子等公車時，將39萬長笛遺落在新北市三重區公車等候站牌處，警獲報3小時找到。記者曾伯愷／翻攝
杜女兒子等公車時，將39萬長笛遺落在新北市三重區公車等候站牌處，警獲報3小時協助找到。記者曾伯愷／翻攝
杜女兒子等公車時，將39萬長笛遺落在新北市三重區公車等候站牌處，警獲報3小時協助找到。記者曾伯愷／翻攝
王男將39萬長笛帶走，沒有交給轄區警方處理，挨告侵占遺失物。記者曾伯愷／翻攝
王男將39萬長笛帶走，沒有交給轄區警方處理，挨告侵占遺失物。記者曾伯愷／翻攝

侵占 失主

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