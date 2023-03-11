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中市男子要結清帳戶領604萬 行員聯手警揪出車手

中央社／ 台中11日電

張姓男子日前到台中市大里區某銀行，欲結清帳戶提領新台幣604萬元，但帳戶曾遭警示且張男無法交代金錢來源，行員通報警方，警方循線查出為詐欺車手，依法送辦。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，成功派出所7日上午11時30分，接獲大里區中興路1家銀行通報指，28歲張姓男子臨櫃欲結清帳戶，並提領604萬元，行員詢問用途時對方說詞反覆察覺有異，疑似為詐騙案件。

張男欲提領的帳戶曾遭通報警示戶，今年3月初才解除，張男要提領當天匯入的款項，行員察覺有異立即通報警方。

警方到場向張男詢問金錢用途及來源，他稱欲用於投資，但是對相關細節卻無法交待，為避免人頭戶詐騙案，便請銀行行員聯繫匯款人。

經行員聯繫匯款人後，發現與張男的說詞顯有不符，警方立即將張男帶回派出所釐清案情，意外查獲他為詐欺車手，全案詢問後將他依詐欺罪嫌送辦，並擴大調查釐清案情。

詐欺 車手 詐騙

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