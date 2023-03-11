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高雄3隻犬掙脫繩索衝出家門 婦人遭攻擊腿被咬傷慘叫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

梁姓婦人昨日下午徒步經過高雄鳳山區五甲一路口，突然有3隻家犬衝出狂吠，其中一隻狗咬傷她左腳，梁被小狗攻擊發出慘叫，引起過往人車側目，狗主人張姓男子制止家犬，趨前關切，愛犬一度還衝上前，嚇得梁尖叫不已，雖事後張表明願賠醫藥費，但梁仍堅持提告傷害。

臉書社團「高雄大小事」昨貼出一則影片，指昨天下午2時許，遇到瘋狗亂咬小姐之事，並附上實況影片，只見影片中一名女子徒步經過鳳山區中山路和五甲一路口，突然從路邊衝出2隻一黑一黃的小狗，朝女子不停狂吠。

當時女子嚇得不敢走，還不停尖叫，左腳被其中一小狗咬傷，緊接著又衝出另一隻小狗，狗主人見狀趨前出言制止愛犬，並關切女子受傷狀況，此時，其中一隻小狗仍試圖衝上前要咬女子，女子嚇得尖叫。

轄區鳳山警分局警方獲報到場，查出受傷的是49歲梁姓女子，救護人員替梁女初步檢傷包紮後，送醫治療；狗主人54歲的張姓男子告知警方，因小狗掙脫家中狗繩衝出家門，不小心咬傷路人。

雖張男對受傷的梁婦表明願意支付醫療費用及衣服損失，但梁婦不甘平白被狗咬，且受到過度驚嚇，堅持對張提出過失傷害告訴。

警方呼籲，若攜帶寵物外出務必確認裝載器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成他人受傷，可能涉嫌違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下、拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方指出，若造成他人受傷，飼主可能也涉及刑法第284條過失傷害罪，並負擔民事損害賠償責任，養寵物的飼主宜慎加防範。

高雄梁姓婦人昨在鳳山區五甲一路口遭3隻小狗狂吠攻擊，咬傷左腳，狗主人見狀趨前關切時，小狗不停作勢要咬梁，嚇得她不停尖叫。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
高雄梁姓婦人昨在鳳山區五甲一路口遭3隻小狗狂吠攻擊，咬傷左腳，狗主人見狀趨前關切時，小狗不停作勢要咬梁，嚇得她不停尖叫。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
高雄梁姓婦人在鳳山區五甲一路口遭3隻小狗狂吠攻擊，咬傷左腳，狗主人見狀趨前關切。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
高雄梁姓婦人在鳳山區五甲一路口遭3隻小狗狂吠攻擊，咬傷左腳，狗主人見狀趨前關切。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
梁姓婦人昨日下午徒步經過高雄鳳山區五甲一路口，突然有3隻家犬衝出狂吠，其中一隻狗咬傷她左腳。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
梁姓婦人昨日下午徒步經過高雄鳳山區五甲一路口，突然有3隻家犬衝出狂吠，其中一隻狗咬傷她左腳。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」

寵物 傷害罪

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