疑債務糾紛女家中點火引氣爆 一躍逃命消防員受波及

桃園中壢華勛街上1棟3樓公寓昨下午3時許接獲救護案件，1名47歲的鍾姓女子於家中自殘，消防人員獲報後發現鍾女手腕上有受傷，準備破門進入時鍾女點燃手上打火機，而室內已擺放洩氣的大桶瓦斯，瞬間造成小氣爆。

鍾女左臉一度灼傷，26歲商姓消防員臉部及後頸一度灼傷、雙手手指二度燙傷共約10%，所幸送醫後無大礙。據悉，鍾女在外有債務糾紛，不過詳細狀況仍有待調查釐清，全案依涉犯公共危險罪嫌將鍾女送辦。

昨下午3時58分許，消防人員接獲報案，抵達公寓後發現鍾女家上鎖，加上現場民眾告知住戶有自殘情形，消防人員立即加派人手前往破門進入。鍾女家中2道門，第1道未上鎖，消防人員欲破第2道落地窗門時，鍾女發現消防人員到場，立即點燃手中的打火機，不過室內已有洩氣的大桶家用瓦斯，但因量不多未察覺有瓦斯味，但仍瞬間引發小氣爆，產生烈焰紅光及巨響。

桃園市政府消防局華勛分隊小隊長彭安宗表示，鍾女點燃瞬間立刻從家中後陽台一躍而下至一旁鐵皮屋，救護人員立即尋找鍾女下落，所幸意識清楚僅左臉1公分面積一度灼傷，送醫後無大礙。不過氣爆瞬間的力量造成商員臉部及後頸一度灼傷、雙手手指二度燙傷共約10%，送醫後已無大礙，但事發過後落地窗玻璃已碎裂滿地。

據了解，鍾女疑在外與人有債務糾紛，其友人得知她恐有輕生念頭，才會報警請求協助，目前詳細的事發原因將由消防火調科及警方後續調查釐清。

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