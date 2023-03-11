嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

嘉義縣朴子市老街配天宮附近中正路上午9點半發生住宅火災，火勢猛烈延燒黑煙衝天，嘉義縣消防局獲報搶救，立即引導一名年約60歲婦人，從隔壁棟脫困，無受傷，火勢於1小時內撲滅，起火原因待警消火調科調查。

嘉縣朴子市老街配天宮附近住宅大火，引發關注，縣消防局獲報出動24名消防人員到場搶救搜索是否有民眾受困，順利引導60歲婦人從鄰房脫困，無受傷，大火發生時，朴子市長吳品叡及縣議員黃嫈珺立抵現場關心，所幸無人受傷。