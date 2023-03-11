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嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義朴子市老街配天宮附近中正路上午9點半發生住宅火災，火勢猛烈延燒黑煙衝天，嘉義縣消防局獲報搶救，立即引導一名年約60歲婦人，從隔壁棟脫困，無受傷，火勢於1小時內撲滅，起火原因待警消火調科調查。

嘉縣朴子市老街配天宮附近住宅大火，引發關注，縣消防局獲報出動24名消防人員到場搶救搜索是否有民眾受困，順利引導60歲婦人從鄰房脫困，無受傷，大火發生時，朴子市長吳品叡及縣議員黃嫈珺立抵現場關心，所幸無人受傷。

嘉義縣消防局表示，9點40分獲報朴子市中正路附近發生住宅火警，派遣朴子、祥和、鹿草、六腳及東石等分隊前往，總計11車24人，抵達後回報現場為2樓RC木造加蓋建築物，2樓起火燃燒，且有延燒至隔壁棟建築物之情形，立即出水搶救，並協助一名年約60歲婦人脫困，火勢於10點44分撲滅，起火原因待火調科調查。

嘉義縣朴子市配天宮老街附近發生住宅火災，火勢猛烈延燒，消防員順利救出60歲婦人，1小時內撲滅火勢。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣朴子市配天宮老街附近發生住宅火災，火勢猛烈延燒，消防員順利救出60歲婦人，1小時內撲滅火勢。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣朴子市配天宮老街附近發生住宅火災，火勢猛烈延燒，消防員順利救出60歲婦人，1小時內撲滅火勢。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣朴子市配天宮老街附近發生住宅火災，火勢猛烈延燒，消防員順利救出60歲婦人，1小時內撲滅火勢。記者呂慧瑜／翻攝
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朴子 嘉義

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