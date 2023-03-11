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農民清晨下田車被偷 警獲報放下碗筷找到下午尋獲民讚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南黃姓農民昨天騎機車到新化區北勢里耕種水芋，因忙於農事、隨手將機車鑰匙放置車前置物籃，忙完發現機車不見了。他到唪口派出所報案時當班女警劉盈蓉才要吃早餐，立即放下碗筷、與同事鄭敏弘找車，兩人忙到下午終於找到車、也抓到偷車賊。副所長呂俊慶看到桌上飯菜好奇詢問、才知兩人這麼用心投入，提報上級表揚。

呂俊慶表示，黃姓失主報案時，當班警員剛好要吃早餐，但立即調閱周遭監視器畫面，發現遭竊車輛行駛方向後馬上外出到附近地區找車，五個多小時後尋獲遭棄置車輛，因為當地較偏僻，懷疑偷車犯嫌可能藏匿附近，與支援警力搜索，看到不遠處有廢棄貨櫃屋，進入搜查果然發現竊嫌，逮捕後移送法辦。

那黃姓農民表示，原本以為車子找不回來了，吃完午飯就接到員警通知找到他的謀生工具，非常感謝，無以回報特贈自家優質農產品給警方，表達感謝之意。

新化分局長王智民表示，好警察會把受害民眾的小事當成大事，兩名警員的好表現值得鼓勵、大家效法。感謝民眾支持鼓勵，會持續加強治安死角的巡邏不懈怠。提醒民眾離車車輛時，應注意將鑰匙取下，不給宵小作案機會，共同維護治安。

農民清晨下田車被偷，警下午找到失竊車輛的逮捕。記者周宗禎／翻攝
農民清晨下田車被偷，警下午找到失竊車輛的逮捕。記者周宗禎／翻攝
農民清晨下田車被偷，警獲報放下碗筷找到下午尋獲失主稱讚。記者周宗禎／翻攝
農民清晨下田車被偷，警獲報放下碗筷找到下午尋獲失主稱讚。記者周宗禎／翻攝
農民清晨下田車被偷，警獲報放下碗筷找到下午尋獲失主稱讚。記者周宗禎／翻攝
農民清晨下田車被偷，警獲報放下碗筷找到下午尋獲失主稱讚。記者周宗禎／翻攝

鑰匙 農民 早餐

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