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高雄發生百件百萬詐欺案 這分局祭出發生2件 所長記申誡引反彈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今年迄今發生逾200件破百萬詐欺案件，發生率高的前4名分局各有2、30件，由於警政署長黃明昭「阿昭來了」的防詐宣導影片無孔不入，署長賣力宣導，卻仍頻發生詐欺案，讓各地分局長壓力不小，其中湖內警分局祭出若轄區發生2件，所長得記申誡，引發基層反彈，質疑「民眾當白痴，卻要警察負責」。

詐欺案件層出不窮，即便警察賣力抓，案件卻有越抓越多的趨勢，光是民眾受騙百萬詐欺案件，全台今年迄今就累積上千件，其中高雄市有逾200件，排名前4名的分局都有2、30件，分別為三民二、左營、鳳山及湖內分局，4個分局各「擁」逾3000萬受騙金額，是17個分局中最「富有」的4個分局。

為了防堵詐欺案，各分局卯足勁賣力宣導「阿昭署長」來了的防詐影片，有分局員警指「阿昭署長」無孔不入的宣傳，至少讓民眾有「識詐」概念；但百萬詐欺案件遭刑事局列管，警局局務會報中亦會被長官點名改進，光靠宣傳不夠，傳出有分局為壓制百萬詐欺件數出奇招。

其中湖內分局因發生21件百萬詐欺，為防堵百萬詐欺在轄內發生，分局長陳楨筌要求所屬若轄區成功阻止詐欺案件發生，將簽報2支嘉獎給有功人員，若一個月發生2件百萬詐欺，所長將因執行不力記申誡1支。

有基層員警看不下去，在臉書社團「靠北Police」發文靠北，指詐欺查察不力記申誡的情事已被彰化警玩到被靠北靠到爛，現在還要玩？基層質疑「民眾當白痴，卻要警察負責」。

湖內分局否認有要處分基層一事，強調只是第一時間要求所屬要防制詐欺案件，目的只是希望所長用心去做，勿放任事情發生而沒有作為，且要和金融機構保持聯繫，才能有效防制。

高雄市警局表示，絕不容許因詐欺案件發生後懲處所長的情事發生；市警局指出，同仁阻詐和防制詐欺案件發生，努力不容抹滅，日後仍會朝識詐、防詐、打詐等多方向努力防堵詐欺案件發生。

假投資詐騙案件名列詐欺案件榜首，刑事局製作防詐Ｑ版圖，宣導民眾防詐概念。圖／警方提供
假投資詐騙案件名列詐欺案件榜首，刑事局製作防詐Ｑ版圖，宣導民眾防詐概念。圖／警方提供
湖內分局今年迄今發生21件百萬詐欺，為防堵百萬詐欺發生，分局祭出一個月內若轄區發生2件百萬詐欺，所長將因執行不力記申誡1支，引發基層反彈。記者石秀華／攝影
湖內分局今年迄今發生21件百萬詐欺，為防堵百萬詐欺發生，分局祭出一個月內若轄區發生2件百萬詐欺，所長將因執行不力記申誡1支，引發基層反彈。記者石秀華／攝影

詐欺 警察 高雄市

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